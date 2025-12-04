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Σκάνδαλο στην ΕΕ: Παραιτήθηκε από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης η Μογκερίνι
Ειδήσεις
14:51 - 04 Δεκ 2025

Σκάνδαλο στην ΕΕ: Παραιτήθηκε από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης η Μογκερίνι

Reporter.gr Newsroom
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Η Φεντερίκα Μογκερίνι, η πρώην επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, παραιτήθηκε την Πέμπτη (4/12) από τη θέση της ως πρύτανης του Κολεγίου της Ευρώπης αφού κατονομάστηκε ως ύποπτη σε έρευνα για απάτη σχετικά με φερόμενη ευνοιοκρατία σε πρόγραμμα εκπαίδευσης διπλωματών χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ.

Σε δήλωσή της μετά από συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κολεγίου, ανέφερε: «Σύμφωνα με την απόλυτη αυστηρότητα και δικαιοσύνη με την οποία πάντοτε άσκησα τα καθήκοντά μου, αποφάσισα σήμερα να παραιτηθώ από τη θέση της πρύτανη.»

Η δήλωση έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του κορυφαίου αξιωματούχου της ΕΕ Στεφάνο Σαννίνο ότι θα αποχωρήσει στα τέλη Δεκεμβρίου, αφού και εκείνος κατονομάστηκε ως ύποπτος στην ίδια έρευνα. Ο Σαννίνο είναι επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο.

Η έρευνα, υπό την ευθύνη του εισαγγελέα της ΕΕ, επικεντρώνεται σε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους που δόθηκε στο Κολέγιο της Ευρώπης, στο πλαίσιο διαγωνισμού για την ίδρυση μιας νέας ακαδημίας εκπαίδευσης νέων εθνικών διπλωματών και στελεχών της ΕΕ για μελλοντικούς ρόλους εκπροσώπησης της Ευρώπης στο εξωτερικό.

Οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι, το 2021–22, το Κολέγιο και η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ ενδεχομένως συνεργάστηκαν αθέμιτα ώστε να κατευθύνουν κονδύλια της ΕΕ προς το έργο, συμπεριλαμβανομένης της φερόμενης παροχής στο Κολέγιο πρόωρης γνώσης του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός ήταν τυπικά ανοιχτός σε πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη.

Η Μογκερίνι εξακολουθεί να θεωρείται αθώα όσο συνεχίζεται η έρευνα.

«Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο σύστημα δικαιοσύνης και πιστεύω ότι θα διαπιστωθεί η ορθότητα των ενεργειών του Κολεγίου», ανέφερε σε δήλωσή της μετά την αποδέσμευσή της από την κράτηση, προσθέτοντας ότι θα προσφέρει «πλήρη συνεργασία στις αρχές.»

Η Μογκερίνι υπηρετεί ως πρύτανης του Κολεγίου της Ευρώπης από το 2020, εποπτεύοντας τις πανεπιστημιουπόλεις του στο Μπριζ, τη Βαρσοβία και τα Τίρανα. Ανέλαβε επίσης τη διεύθυνση της διπλωματικής ακαδημίας το 2022, θέση που οι κυβερνήσεις της ΕΕ καθιέρωσαν ως μόνιμη το 2024, χρηματοδοτώντας την με 1,7 εκατ. ευρώ ετησίως.

{https://exchange.glomex.com/video/v-depgsou582pl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 04/12/2025 - 15:41
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