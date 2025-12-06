Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 11 νεκροί από επίθεση με πυροβολισμούς - Στοιχεία «σοκ» για τη βία στη χώρα

Άλλα 14 άτομα τραυματίστηκαν κατά το περιστατικό στη συνοικία Σόουλσβιλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.
Σύμφωνα με το Reuters, οι αρχές δεν διευκρίνισαν αν οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μέσα ή έξω από το παράνομο μπαρ.
«Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται τρία ανήλικα άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο αγοριών 3 και 12 ετών και μιας κοπέλας 16 ετών», ανέφερε η Αστυνομική Υπηρεσία της Νότιας Αφρικής.
Επισημαίνεται ότι η Νότια Αφρική έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών στον κόσμο, με περίπου 60 δολοφονίες ημερησίως. Πρόκειται για έναν σοκαριστικό αριθμό.