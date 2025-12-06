Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 11 νεκροί από επίθεση με πυροβολισμούς - Στοιχεία «σοκ» για τη βία στη χώρα

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Τουλάχιστον 11 άτομα σκοτώθηκαν το Σάββατο (6/12), μεταξύ αυτών ένα αγόρι τριών ετών, μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες σε παράνομο μπαρ στην πόλη Πραιτόρια της Νότιας Αφρικής. Όπως ανέφεραν οι αρχές, ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τρεις υπόπτους που δεν ταυτοποιήθηκαν.

Άλλα 14 άτομα τραυματίστηκαν κατά το περιστατικό στη συνοικία Σόουλσβιλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αρχές δεν διευκρίνισαν αν οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μέσα ή έξω από το παράνομο μπαρ.

«Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται τρία ανήλικα άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο αγοριών 3 και 12 ετών και μιας κοπέλας 16 ετών», ανέφερε η Αστυνομική Υπηρεσία της Νότιας Αφρικής.

Επισημαίνεται ότι η Νότια Αφρική έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών στον κόσμο, με περίπου 60 δολοφονίες ημερησίως. Πρόκειται για έναν σοκαριστικό αριθμό.