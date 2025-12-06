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Γερμανία: Επαναφέρεται η στρατιωτική θητεία - Έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις από τους νέους
Ειδήσεις
13:48 - 06 Δεκ 2025

Γερμανία: Επαναφέρεται η στρατιωτική θητεία - Έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις από τους νέους

Reporter.gr Newsroom
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Το γερμανικό κοινοβούλιο, ψήφισε την εισαγωγή εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας, σε μια κίνηση που στοχεύει στην ενίσχυση της εθνικής άμυνας μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση της Γερμανίας σχετικά με τον στρατό της, ακολουθώντας την ώθηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να δημιουργήσει τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης.

Η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι όλοι οι 18χρονοι στη Γερμανία θα λαμβάνουν από τον Ιανουάριο του 2026 ένα ερωτηματολόγιο που θα τους ρωτά αν ενδιαφέρονται και είναι πρόθυμοι να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις.

Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση της φόρμας θα είναι υποχρεωτική για τους άνδρες και εθελοντική για τις γυναίκες.

Διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις από τους νέους κατά της απόφασης

Από την πλευρά τους, οι μαθητές σε σχολεία σε όλη τη Γερμανία ανακοίνωσαν ότι θα συμμετάσχουν σε απεργίες σε έως και 90 πόλεις την Παρασκευή για να διαμαρτυρηθούν κατά της απόφασης.

Επισημαίνεται ότι η Γερμανία είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2011, αλλά ο αριθμός των στρατιωτικών της μειώθηκε σημαντικά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Πολλοί νέοι Γερμανοί είτε αντιτίθενται στον νέο νόμο, είτε τον αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό.

«Δεν θέλουμε να περάσουμε έξι μήνες της ζωής μας κλεισμένοι σε στρατώνες, να εκπαιδευόμαστε σε διαταγές και πειθαρχία και να μαθαίνουμε να σκοτώνουμε», έγραψαν οι διοργανωτές των διαδηλώσεων σε ανακοίνωσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο πόλεμος δεν προσφέρει προοπτικές για το μέλλον και καταστρέφει τα μέσα διαβίωσής μας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο στο Αμβούργο αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 1.500 άτομα στις διαδηλώσεις, ενώ οι διευθυντές σχολείων προειδοποίησαν τους γονείς να μην παίρνουν τα παιδιά τους από τα μαθήματα για εκείνη την ημέρα.

Μια μικρή διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε έξω από τη Μπούντεσταγκ κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, με τους διαδηλωτές να κρατούν ένα πανό που έγραφε «Όχι στην στρατιωτική θητεία».

Τι υποστηρίζει η κυβέρνηση

Οι γερμανοί βουλευτές ψήφισαν με 323 ψήφους υπέρ και 272 κατά υπέρ της αλλαγής, καθιστώντας τη χώρα την τελευταία ευρωπαϊκή που εισάγει μια μορφή αναθεωρημένης στρατιωτικής θητείας.

Τον προηγούμενο μήνα, η Γαλλία ανακοίνωσε την εισαγωγή 10 μηνών εθελοντικής στρατιωτικής εκπαίδευσης για 18χρονους και 19χρονους.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι η στρατιωτική υπηρεσία θα παραμείνει εθελοντική όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά από τον Ιούλιο του 2027 όλοι οι 18χρονοι άνδρες θα πρέπει να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση για να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους για ενδεχόμενη στρατιωτική υπηρεσία.

Οι καθολικές ιατρικές εξετάσεις κρίνονται απαραίτητες, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ώστε σε περίπτωση επίθεσης η Γερμανία να μην χάνει χρόνο προσδιορίζοντας «ποιος είναι επιχειρησιακά ικανός ως υπερασπιστής της πατρίδας και ποιος όχι».

Οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας, η Μπούντσερ, διαθέτουν σήμερα περίπου 182.000 στελέχη, με τον Πιστόριους να επιθυμεί να αυξήσει τον αριθμό αυτό κατά 20.000 μέσα στο επόμενο έτος.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του γερμανικού κράτους είναι να φτάσουν τα στρατεύματα στους 260.000 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030, με επιπλέον περίπου 200.000 εφέδρους, ώστε να καλυφθούν οι νέοι στόχοι του ΝΑΤΟ και να ενισχυθεί η άμυνα της Γερμανίας.

Αν και το σχέδιο αφορά εθελοντική υπηρεσία, εάν η κατάσταση ασφαλείας επιδεινωθεί ή αν δεν υπάρξουν αρκετοί εθελοντές, η Μπούντεσταγκ θα μπορούσε να εξετάσει την επαναφορά κάποιας μορφής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Σε περίπτωση πολέμου, ο στρατός θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ερωτηματολόγια και τις ιατρικές εξετάσεις για την πρόσληψη πιθανών στρατευμάτων.

Το «κλίμα» που επικρατεί εντός της γερμανικής κυβέρνησης

Όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία είχε μειώσει τις ένοπλες δυνάμεις της κατά τα ειρηνικά χρόνια της δεκαετίας του 1990. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ο στρατός της είχε σχεδόν μισό εκατομμύριο μέλη.

Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στη Γερμανία καταργήθηκε το 2011 υπό την καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ.

Ωστόσο, πλέον, μπροστά στις αντιληπτές απειλές από τη Ρωσία και υπό έντονη πίεση από τον παραδοσιακό σύμμαχο των ΗΠΑ, ο Φρίντριχ Μερτς δεσμεύτηκε να ξαναχτίσει τη Μπούντσερ ως τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης.

Υπενθυμίζεται ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ δέχθηκαν συνολικά πίεση από τον Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο Τραμπ, να αυξήσουν τις δαπάνες τους για την άμυνα.

Τα κίνητρα για εθελοντική υπηρεσία είναι σχετικά υψηλά, με υπόσχεση μισθού περίπου 2.600 ευρώ το μήνα. Στη Γαλλία, οι εθελοντές θα αμείβονται τουλάχιστον με 800 ευρώ το μήνα.

Το νομοσχέδιο αποτελεί βασικό πυλώνα της συμφωνίας του κυβερνητικού συνασπισμού μεταξύ των συντηρητικών του Μερτς και του κεντροαριστερού εταίρου τους, των Σοσιαλδημοκρατών, που διαθέτουν μόνο οριακή πλειοψηφία 12 ψήφων.

Ωστόσο, υπήρχαν αμφιβολίες για το αν θα περάσει από την κοινοβουλευτική ψηφοφορία, καθώς νεότερα μέλη των συντηρητικών του Μερτς απείλησαν να εξεγερθούν, θεωρώντας το σχέδιο οικονομικά μη βιώσιμο και επιβαρυντικό για τις νεότερες γενιές.

Αντιθέτως, το κόμμα της Αριστεράς δήλωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία, μειώνοντας τον αριθμό ψήφων που απαιτούνται για την έγκριση και αποφεύγοντας την ανάγκη αντιμετώπισης πιθανών ανταρσιών εντός της κυβέρνησης.

Με αυτόν τον τρόπο, ενδεχομένως αποφεύχθηκε μια κυβερνητική κρίση στο παρά πέντε.

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