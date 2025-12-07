Τραμπ και Κένεντι αλλάζουν το πρόγραμμα εμβολίων για παιδιά - Η ηπατίτιδα Β είναι μόνο η αρχή

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τους ομοσπονδιακούς υγειονομικούς αξιωματούχους να επανεξετάσουν το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προτείνουν λιγότερα εμβόλια.

Η οδηγία του ήρθε λίγες ώρες μετά την απόφαση μιας σημαντικής συμβουλευτικής επιτροπής εμβολίων να άρει μια μακρόχρονη σύσταση που προέβλεπε ότι όλα τα νεογνά πρέπει να λαμβάνουν εμβόλιο για την ηπατίτιδα Β — τη σημαντικότερη αλλαγή στο πρόγραμμα παιδικών εμβολίων υπό τον Υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Οι επικριτές της πολιτικής εμβολίων των ΗΠΑ συχνά επισημαίνουν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες συστήνουν λιγότερα εμβόλια για τα παιδιά, αλλά οι ειδικοί δημόσιας υγείας απαντούν πως αυτές οι χώρες είναι μικρότερες και διαθέτουν καλύτερα συστήματα υγείας για τον έλεγχο και τη θεραπεία ασθενειών. Ιατρικές ενώσεις υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα των ΗΠΑ έχει μελετηθεί διεξοδικά και πιστώνεται με τον έλεγχο παθογόνων που κάποτε εξαπλώνονταν ανεξέλεγκτα.

Το υπόμνημα του Τραμπ περιγράφει τις ΗΠΑ ως «εξαίρεση» επειδή συστήνουν εμβολιασμό των παιδιών για 18 ασθένειες και αμφισβητεί την πρακτική της ετήσιας χορήγησης του εμβολίου της γρίπης. Ανέφερε, βέβαια, ότι οι αλλαγές στο πρόγραμμα θα πρέπει να διατηρούν την πρόσβαση στα εμβόλια που είναι σήμερα διαθέσιμα στους Αμερικανούς.

Σε ανάρτηση στο Truth Social το βράδυ της Παρασκευής, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ συστήνουν «πολύ περισσότερα» εμβόλια από όσα χρειάζεται, επαναλαμβάνοντας τη ρητορική του παρελθόντος που είχε ανησυχήσει τους ειδικούς δημόσιας υγείας.

«Στην πραγματικότητα, είναι γελοίο!», έγραψε. «Πολλοί γονείς και επιστήμονες έχουν αμφισβητήσει την αποτελεσματικότητα αυτού του ‘προγράμματος’, όπως και εγώ!»

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, σχολιάζοντας τα παραπάνω, παρέπεμψε σε δήλωση του παιδίατρου Χοσέ Ρομέρο, μέλους της επιτροπής μολυσματικών ασθενειών της.

«Τα παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες κινδυνεύουν από διαφορετικές ασθένειες από τα παιδιά άλλων χωρών», είπε ο Ρομέρο. «Έχουμε επίσης εντελώς διαφορετικό σύστημα υγείας. Το συμπέρασμα είναι ότι οι συστάσεις εμβολίων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδιαστεί ώστε να βοηθούν τα παιδιά να αντισταθούν σε σοβαρές ασθένειες, να παραμένουν υγιή και να παραμένουν υγιείς οι κοινότητές μας.»

Ηπατίτιδα Β

Νωρίτερα την Παρασκευή, η Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών ενέκρινε την αναθεώρηση των οδηγιών για το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β παρά τις έντονες αντιρρήσεις ιατρικών οργανώσεων που υποστήριξαν ότι η σύσταση είχε αποτελέσει επιτυχημένη στρατηγική δημόσιας υγείας, σχεδόν εξαλείφοντας τον επικίνδυνο ιό στα παιδιά των ΗΠΑ.

Η επιτροπή ψήφισε 8-3 υπέρ της κατάργησης μιας σύστασης που ίσχυε από το 1991, η οποία έλεγε ότι κάθε παιδί πρέπει να λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου για την ηπατίτιδα Β λίγο μετά τη γέννηση. Η επιτροπή δήλωσε ότι το εμβόλιο για τα νεογνά δεν είναι πλέον απαραίτητο για βρέφη των οποίων οι μητέρες εξετάζονται αρνητικές για τον ιό. Πρότειναν οι γονείς αυτών των παιδιών να καθυστερούν την πρώτη δόση για τουλάχιστον δύο μήνες και να συμβουλεύονται τους γιατρούς τους για το αν ή πότε να ξεκινήσει η τριπλή σειρά.

Υποστηρικτές της αλλαγής είπαν ότι η καθολική σύσταση ανεξαρτήτως κινδύνου ήταν υπερβολικά γενική και υπονόμευε την ενημερωμένη επιλογή. Ο Retsef Levi, μέλος της επιτροπής ACIP που ψήφισε υπέρ της αλλαγής, είπε ότι πιστεύει πως η πρόθεση είναι να ωθηθούν οι γονείς να σκεφτούν αν θέλουν να δώσουν ακόμη ένα εμβόλιο στο παιδί τους.

«Στην πραγματικότητα υποδηλώνει μια θεμελιώδη αλλαγή στην προσέγγισή τους στο εμβόλιο και ίσως ευρύτερα», είπε ο Levi, καθηγητής στο MIT.

Μια σειρά από Δημοκρατικούς κυβερνήτες καταδίκασαν την αναθεώρηση και αρκετά υπουργεία Υγείας πολιτειών — συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Κονέκτικατ και του Μέριλαντ — επανεπιβεβαίωσαν τη σύσταση να εμβολιάζονται όλα τα νεογνά.

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής εξακολουθεί να συστήνει τον συστηματικό εμβολιασμό όλων των νεογνών για την ηπατίτιδα Β.

Η σύσταση της ομάδας εξωτερικών συμβούλων αποστέλλεται στον ασκούντα καθήκοντα διευθυντή των CDC για τελική έγκριση.

Καμπανάκια

Οι ειδικοί έχουν υποστηρίξει ότι είναι σημαντικό να εμβολιάζονται όλα τα νεογνά, ακόμη κι αν οι μητέρες τους εξετάζονται αρνητικές, επειδή τα βρέφη παραμένουν σε κίνδυνο εάν οι μητέρες λάβουν ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα ή μολυνθούν μετά τον έλεγχο. Παρόλο που ο ιός μεταδίδεται κυρίως μεταξύ ενηλίκων μέσω σωματικών υγρών, τα βρέφη μπορούν επίσης να μολυνθούν από άτομα που ζουν στο ίδιο σπίτι. Κάποια μέλη της επιτροπής χαρακτήρισαν την αλλαγή «ασυνείδητη» και «αβάσιμη».

«Θα δούμε λοιμώξεις από ηπατίτιδα Β να επιστρέφουν», είπε ο παιδίατρος Κόντι Μάισνερ. «Το εμβόλιο είναι τόσο αποτελεσματικό που δεν έχει νόημα να αλλάξει το πρόγραμμα εμβολιασμών.»

Με τις νέες συστάσεις, οι γονείς θα μπορούν ακόμη να εμβολιάζουν τα νεογνά τους και τα ασφαλιστικά ταμεία θα συνεχίσουν να καλύπτουν το κόστος. Όσοι ψήφισαν υπέρ της αλλαγής υποστηρίζουν ότι δεν θα υπονομευτεί η πρόσβαση στα εμβόλια, επειδή προωθεί μια «εξατομικευμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων» ανάμεσα σε γονείς και γιατρούς.

Όμως η Natasha Bagdasarian, επικεφαλής ιατρική υπάλληλος στο Μίσιγκαν, είπε ότι αυτή η προσέγγιση θα προκαλέσει σύγχυση και πρακτικά εμπόδια.

Πολλοί πάροχοι υγείας μπορεί να εκλάβουν την απόφαση ως ένδειξη ότι «το εμβόλιο είναι αμφιλεγόμενο» και να ανησυχούν πως αυξάνεται ο κίνδυνος νομικής ευθύνης. «Θολώνει τα νερά, δημιουργεί ψευδή αίσθηση επιστημονικής αβεβαιότητας και επιβαρύνει άσκοπα κλινικούς και οικογένειες.»

Προοίμιο για ευρύτερες αλλαγές

Η ανατροπή της σύστασης για την ηπατίτιδα Β ίσως αποτελεί προοίμιο για ευρύτερες αλλαγές, όπως άφησε να εννοηθεί ο Τραμπ.

Την Παρασκευή, η επιτροπή ξεκίνησε μια συνολική επανεξέταση του προγράμματος παιδικών εμβολιασμών, με ομιλία από γνωστό δικηγόρο του αντιεμβολιαστικού κινήματος.

Σε προηγούμενες συνεδριάσεις, η επιτροπή έχει προσκαλέσει ομιλητές με διαφορετικές απόψεις· όμως οι ομιλητές της Παρασκευής προωθούσαν σκεπτικισμό προς τα παιδικά εμβόλια.

Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό υπονομεύει την εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα, τη στιγμή που οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν περιφερειακές εξάρσεις ασθενειών όπως η ιλαρά και ο κοκίτης.

Ο Aaron Siri, σύμμαχος του Κένεντι και δικηγόρος του αντιεμβολιαστικού κινήματος, μίλησε για περισσότερο από 90 λεπτά.

Υποστήριξε ότι οι κλινικές δοκιμές δεν έγιναν σωστά, ότι η παρακολούθηση ασφάλειας είναι ανεπαρκής και ότι η αποτελεσματικότητα των εμβολίων έχει υπερεκτιμηθεί.

Ερευνητές απαντούν ότι το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προστατεύει τα βρέφη όταν είναι πιο ευάλωτα και ότι το ανοσοποιητικό μπορεί να διαχειριστεί πολύ περισσότερα αντιγόνα από όσα περιέχουν τα εμβόλια.

Η εμφάνισή του προκάλεσε την αντίδραση του γερουσιαστή Μπιλ Κάσσιντι, ο οποίος θεράπευε ασθενείς με σοβαρή ηπατίτιδα Β. Ο Κάσσιντι χαρακτήρισε την επιτροπή «εντελώς απονομιμοποιημένη».

Ο ίδιος ζήτησε από τον προσωρινό διευθυντή των CDC να απορρίψει την αλλαγή. «Η διακοπή της σύστασης για τα νεογνά κάνει πιο πιθανή την αύξηση των κρουσμάτων», είπε.





