Ο Πούτιν έκανε... like στο «νέο δόγμα» Τραμπ: «Σύμφωνο με το όραμά μας»

Η Ρωσία υποδέχθηκε θερμά το έγγραφο από τη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τον ισχυρισμό ότι η Ευρώπη οδεύει προς πλήρη πολιτισμική αποσύνθεση, εξαιτίας της μεταναστευτικής πολιτικής και της στρατηγικής της ΕΕ.

Το κείμενο 33 σελίδων εκφράζει το νέο «δόγμα Τραμπ» και δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση ξένων παρεμβάσεων, τον περιορισμό της μετανάστευσης και την απόρριψη της «λογοκρισίας» της ΕΕ.

Σημειώνει ότι «τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη περιλαμβάνουν δραστηριότητες της ΕΕ και άλλων υπερεθνικών φορέων που υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και κυριαρχία· πολιτικές μετανάστευσης που μεταμορφώνουν την ήπειρο και δημιουργούν συγκρούσεις· λογοκρισία και καταστολή της αντιπολίτευσης· μεγάλη μείωση των γεννήσεων και απώλεια εθνικής ταυτότητας και αυτοπεποίθησης».

Στο έγγραφο διατυπώνεται επίσης η ιδέα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στηρίξουν ευρωπαϊκά κόμματα με τα οποία ευθυγραμμίζονται ιδεολογικά.

«Η Αμερική ενθαρρύνει τους πολιτικούς συμμάχους της στην Ευρώπη να προωθήσουν την αναβίωση του πνεύματος, και η αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων αποτελεί πράγματι λόγο αισιοδοξίας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Στον πρόλογο της Στρατηγικής, ο Τραμπ περιγράφει το σχέδιο ως «έναν οδικό χάρτη για να διασφαλιστεί ότι η Αμερική θα παραμείνει το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο έθνος στην Ιστορία και η πατρίδα της ελευθερίας».

Όσο για τη Ρωσία εκτιμά ότι δεν αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ.

Αντίθετη η ΕΕ, θετικός ο Πούτιν

Αρκετοί αξιωματούχοι και αναλυτές της ΕΕ απέρριψαν το νέο δόγμα των ΗΠΑ του Τραμπ, αμφισβητώντας την έμφαση που δίνει στην ελευθερία της έκφρασης και παρομοιάζοντάς την με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο.



«Οι προσαρμογές που βλέπουμε είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες με το όραμά μας» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας TASS.



«Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα θετικό βήμα» είπε, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αναλύει το έγγραφο πριν καταλήξει σε συμπεράσματα. «Και ίσως μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια μέτρια εγγύηση ότι μπορούμε, τουλάχιστον, να συνεχίσουμε εποικοδομητικά το κοινό μας έργο για την εξεύρεση μιας ειρηνικής διευθέτησης στην Ουκρανία».

Ταύτιση με τη Ρωσία στο ουκρανικό

Η στρατηγική υιοθετεί μια πιο ήπια γλώσσα απέναντι στη Ρωσία, κάτι που οι αξιωματούχοι της ΕΕ ανησυχούν ότι θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη στάση της απέναντι στη Μόσχα, καθώς πιέζει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στο έγγραφο, η ΕΕ κατηγορείται ότι εμποδίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τη σύγκρουση και αναφέρει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «αποκαταστήσουν τη στρατηγική σταθερότητα στη Ρωσία», η οποία θα «σταθεροποιήσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες».

Φαίνεται να υποστηρίζει τις προσπάθειες επηρεασμού της πολιτικής στην ήπειρο, σημειώνοντας ότι η πολιτική των ΗΠΑ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην «αντίσταση στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών».

Η νέα έκθεση ζητά επίσης την αποκατάσταση της «δυτικής ταυτότητας» και ισχυρίζεται ότι η Ευρώπη θα είναι «μη αναγνωρίσιμη σε 20 χρόνια ή λιγότερο» και τα οικονομικά της ζητήματα «επισκιάζονται από την πραγματική και πιο έντονη προοπτική της πολιτισμικής διαγραφής».

«Δεν είναι καθόλου προφανές εάν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν οικονομίες και στρατούς αρκετά ισχυρούς για να παραμείνουν αξιόπιστοι σύμμαχοι», αναφέρει το έγγραφο.

Παρέμβαση Τουσκ

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απευθύνεται στους «Αμερικανούς φίλους» του, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι «η Ευρώπη είναι ο στενότερος σύμμαχός σας, όχι το πρόβλημά σας» και σημείωσε τους «κοινούς εχθρούς» τους. «Αυτή είναι η μόνη λογική στρατηγική της κοινής μας ασφάλειας. Εκτός αν έχει αλλάξει κάτι».

Εν τω μεταξύ, ο πρώην Σουηδός πρωθυπουργός Καρλ Μπιλντ έγραψε ότι το έγγραφο «τοποθετείται στα δεξιά της άκρας δεξιάς».

Οι ΗΠΑ πλησιάζουν όλο και περισσότερο το ακροδεξιό κόμμα AfD στη Γερμανία, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ακροδεξιό από τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες.

«Πρώτα η Αμερική»

Προωθώντας το μήνυμα «Πρώτα η Αμερική», η στρατηγική αναφέρει ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να στοχεύσουν σκάφη που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα και τον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, εξετάζοντας πιθανή στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα.

Οι ΗΠΑ ζητούν επίσης αυξημένες αμυντικές δαπάνες από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Αυστραλία και την Ταϊβάν.

Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο προειδοποίησαν ότι το έγγραφο θα μπορούσε να διαταράξει τις εξωτερικές σχέσεις των ΗΠΑ.