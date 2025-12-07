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Η Γκιλφόιλ αποκαλύπτει τα σχέδια του Τραμπ για την Ελλάδα
Πολιτική
15:15 - 07 Δεκ 2025

Η Γκιλφόιλ αποκαλύπτει τα σχέδια του Τραμπ για την Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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«Για τον Πρόεδρο Τραμπ, το να είναι η Ελλάδα ένας ενεργειακός κόμβος στην περιοχή ήταν πολύ σημαντικό», τόνισε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με αφορμή την επίσκεψή της, τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε σειρά επαφών και μίλησε στο επετειακό δείπνο «ΣΕΒΕ: 50 Χρόνια Εξωστρέφειας».

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έδωσε σαφές στίγμα της αμερικανικής πολιτικής για τον ρόλο της χώρας στην ενέργεια, τη σταθερότητα και τη διασυνδεσιμότητα στη νοτιοανατολική Ευρώπη -και το έκανε ξεκινώντας από όσα, σύμφωνα με την ίδια, αποτελούν κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «ισχυρή διάθεση επενδύσεων» από αμερικανικές εταιρείες, ανέδειξε τη Βόρεια Ελλάδα ως ανερχόμενο τεχνολογικό κόμβο, σε μια εποχή όπου «όποιος ελέγχει την ενέργεια, θα ελέγχει και την ΤΝ», ενώ επαναβεβαίωσε τον σταθερό, αξιόπιστο χαρακτήρα της ελληνοαμερικανικής συμμαχίας.

Μίλησε, επίσης, για την ανάγκη να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, τη Γάζα και αλλού, εξαίροντας τους χειρισμούς του Προέδρου Τραμπ προς αυτή την κατεύθυνση. «Δεν μπορούμε ποτέ να το αφήσουμε να είναι φυσιολογικό (ο πόλεμος). Πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό που κάνει ο Πρόεδρος Τραμπ είναι τόσο σημαντικό», υπογράμμισε.

«Η ενεργειακή ανεξαρτησία ισοδυναμεί με εθνική ασφάλεια»

«Νομίζω ότι με την Ελλάδα να έχει αυτή την ενεργειακή ανεξαρτησία και να είναι ο κόμβος εδώ, πραγματικά παρέχει περιφερειακή σταθερότητα, η οποία επηρεάζει τον κόσμο και τους γείτονες», σημείωσε.

«Η ενεργειακή ανεξαρτησία ισοδυναμεί με εθνική ασφάλεια -και το βλέπουμε ξεκάθαρα αυτό στην περίπτωση της Ουκρανίας και της Ρωσίας», είπε, επισημαίνοντας πως η ενεργειακή εξάρτηση υπήρξε κρίσιμος παράγοντας στην αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Αναφέρθηκε και στη δική της συμμετοχή στις πρόσφατες συνομιλίες ανάμεσα στον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συμφωνία παροχής αμερικανικού LNG προς την Ουκρανία, ώστε να μπορέσει η χώρα να αντέξει τον χειμώνα και να καθίσει με ισχύ στο τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Υπογράμμισε, παράλληλα, το αυξανόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για τα ενεργειακά, τεχνολογικά και γεωστρατηγικά έργα στην περιοχή και ανέφερε ότι εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον νέα συνάντηση «3+1» (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, ΗΠΑ), αφιερωμένη αποκλειστικά στην ενέργεια.

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