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Επίθεση Σαμαρά στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στους αγρότες
Πολιτική
15:56 - 07 Δεκ 2025

Επίθεση Σαμαρά στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στους αγρότες

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αντώνης Σαμαράς παρενέβη στο αγροτικό ζήτημα και επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στον πρωτογενή τομέα.

«Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία», ήταν το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

«Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους. Δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους. Που βλέπουν απέναντί τους και την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες! Γι’ αυτό και οι πρωτοφανείς αγροτικές κινητοποιήσεις που σαρώνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι να τα κάνει χειρότερα. Και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης», υπογραμμίζει ο κ. Σαμαράς.

Και καταλήγει σημειώνοντας:

«Αυτήν τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο Ελληνικός λαός! Εκτός των άλλων, με νέα κύματα ακρίβειας. Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη. Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας. Και όχι... αφανισμός των παραγωγών μας !»

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