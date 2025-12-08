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H Ταϊλάνδη επιτέθηκε στην Καμπότζη - Στον αέρα η ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ
Ειδήσεις
09:17 - 08 Δεκ 2025

H Ταϊλάνδη επιτέθηκε στην Καμπότζη - Στον αέρα η ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ταϊλάνδη εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Καμπότζης τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/12), σηματοδοτώντας την πιθανή κατάρρευση ενός ειρηνευτικού σχεδίου υπό την προεδρία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μόλις πριν από δύο μήνες.

Και οι δύο πλευρές κατηγόρησαν η μία την άλλη ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων τους το πρωί της Δευτέρας, μετά από εβδομάδες υποβόσκουσας έντασης και την προηγούμενη αναστολή της προόδου σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από την Ταϊλάνδη.

Ο εκπρόσωπος του στρατού της Ταϊλάνδης, Υποστράτηγος Γουιντάι Σουβαρί, δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν στρατιωτικές υποδομές της Καμπότζης και ήταν αντίποινα για μια επίθεση νωρίτερα τη Δευτέρα που σκότωσε έναν Ταϊλανδό στρατιώτη.

«Ο στόχος ήταν οι θέσεις της Καμπότζης που υποστηρίζουν τις δυνάμεις της στην περιοχή του περάσματος Chong An Ma, επειδή αυτοί οι στόχοι είχαν χρησιμοποιήσει πυροβολικά και εκτοξευτές όλμων για να επιτεθούν στην ταϊλανδέζικη πλευρά στη βάση Anupong, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας στρατιώτης», δήλωσε ο Suvaree. Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση, πρόσθεσε αργότερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι δυνάμεις της Καμπότζης επιτέθηκαν στον στρατό της Ταϊλάνδης στην επαρχία Ούμπον Ράτσατανι, «σκοτώνοντας στρατιώτη και τραυματίζοντας (άλλους) τέσσερις», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ταϊλανδικού στρατού.

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