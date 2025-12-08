Τα 10 κορυφαία νηολόγια του 2025: Ανακατατάξεις, απώλειες και μεγάλοι κερδισμένοι

Το 2025 αναδεικνύεται σε χρονιά σημαντικών ανακατατάξεων στα παγκόσμια νηολόγια, με μετακινήσεις χωρητικότητας που αλλάζουν την κατάταξη των κορυφαίων flag states. Παρά το περιβάλλον αβεβαιότητας που δημιουργεί η διόγκωση του «σκιώδους στόλου» και οι αυξανόμενες πιέσεις από ρυθμιστικές αρχές, ορισμένα νηολόγια κατέγραψαν αξιοσημείωτη άνοδο, ενώ άλλα έχασαν έδαφος.

Στην κορυφή παραμένει η Λιβερία, η οποία συνεχίζει να αυξάνει τη διαφορά της από τον Παναμά. Με σχεδόν 300 εκατ. gross tonnes μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2025 και ετήσια άνοδο 3,2%, το νηολόγιο ενισχύει τη θέση του ως η μεγαλύτερη σημαία παγκοσμίως. Η απόστασή του από τον Παναμά πλησιάζει πλέον τα 45 εκατ. gt, εξέλιξη που υπογραμμίζει την ισχυρή δυναμική του. Παράλληλα, παραμένει σταθερά στις White Lists των Μνημονίων του Παρισιού και του Τόκιο.

Ο Παναμάς, αν και εξακολουθεί να κρατά τη δεύτερη θέση, εμφανίζει σαφή συρρίκνωση. Η μείωση της χωρητικότητας κατά 1,9% συνδέεται με αυστηρότερους κανόνες αποδοχής πλοίων, ιδίως τον αποκλεισμό μονάδων άνω των 15 ετών και με την απομάκρυνση πλοίων που θεωρήθηκαν υψηλού ρίσκου ή συνδεδεμένα με το «σκιώδες» εμπόριο. Το νηολόγιο παραμένει στη Grey List του Μνημονίου του Παρισιού αλλά διατηρεί θέση στη White List του Μνημονίου του Τόκιο.

Στην τρίτη θέση βρίσκονται τα Νησιά Μάρσαλ, τα οποία συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με αύξηση 1,9%, πλησιάζοντας σταδιακά τον Παναμά. Παρότι η διαφορά εξακολουθεί να είναι μεγάλη, το νηολόγιο ενισχύει σταθερά τη θέση του στην πρώτη τριάδα, ενώ παραμένει στις White Lists των δύο μεγάλων MOUs.

Η πιο θεαματική μεταβολή του έτους σημειώθηκε στη Σιγκαπούρη, η οποία κατάφερε να προσπεράσει το Χονγκ Κονγκ και να ανέβει στην τέταρτη θέση.

Η άνοδος σχεδόν 25% σε ένα μόνο έτος αποδίδεται στη μαζική μεταφορά χωρητικότητας από το Χονγκ Κονγκ, λόγω της προοπτικής επιβολής αμερικανικών λιμενικών τελών σε πλοία με σημαία Χονγκ Κονγκ, τέλη που τελικά ανεστάλησαν, όχι όμως προτού επηρεαστεί το Χονγκ – Κονγκ. Η Σιγκαπούρη σημείωσε υψηλές επιδόσεις στις White Lists, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες παγκόσμιες βαθμολογίες.

Το Χονγκ Κονγκ, αντίθετα, υπέστη απώλειες 13,7%, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην πέμπτη θέση. Παρά τη δέσμευσή του για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω νομοθετικών αλλαγών, η επίδραση της εξόδου χωρητικότητας αναμένεται να διαρκέσει. Η παρουσία του στις White Lists παραμένει ισχυρή, ειδικά στο Tokyo MOU.

Η Μάλτα διατηρεί σταθερή ανοδική τροχιά και παραμένει ένα από τα δύο ισχυρότερα ευρωπαϊκά νηολόγια στα top 10. Με άνοδο 3,2% και στόλο σχεδόν 89 εκατ. gt, κρατά την έκτη θέση, πάνω από την Κίνα, και συνεχίζει να εμφανίζεται στις White Lists και των δύο MOUs.

Η Κίνα, παρά την ασθενή αύξηση 0,5%, διατηρεί την έβδομη θέση με 83,5 εκατ. gt. Το νηολόγιο επέδειξε εξαιρετική επίδοση στο Tokyo MOU, ενώ παραμένει σταθερό στη συνολική κατάταξη, με μικρή διαφορά από τη Μάλτα.

Στην όγδοη θέση βρίσκονται οι Μπαχάμες, με μέτρια αύξηση 1,5% και συνολική χωρητικότητα άνω των 62 εκατ. gt. Η τεχνολογική αναβάθμιση του νηολογίου και η ενσωμάτωση ψηφιακών υπηρεσιών προς ναυτικούς ενισχύουν τη στρατηγική του για διατήρηση ποιοτικού στόλου, ενώ παραμένει στις White Lists.

Η πιο ενδιαφέρουσα αλλαγή αφορά την Ιαπωνία, η οποία κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο 6,2% και ανέβηκε στην ένατη θέση, προσπερνώντας την Ελλάδα. Με 33,5 εκατ. gt και συνεχή ανάπτυξη από το 2021, το ιαπωνικό νηολόγιο ενισχύεται συστηματικά και εμφανίζεται σε υψηλές θέσεις και στα δύο MOUs.

Η Ελλάδα, τέλος, παραμένει στη δεκάδα, αλλά πλέον στη δέκατη θέση. Η μείωση της χωρητικότητας κατά 4,4% οδήγησε στην απώλεια της ένατης θέσης, αν και η διαφορά από την Ιαπωνία παραμένει μικρή, περίπου 1,1 εκατ. gt. Παρά την υποχώρηση στον όγκο χωρητικότητας, το ελληνικό νηολόγιο εξακολουθεί να καταγράφει υψηλές επιδόσεις ποιότητας, διατηρώντας θέση στις White Lists Παρισιού και Τόκιο.

Το τοπίο των νηολογίων για το 2025 καταγράφει μια αγορά που αλλάζει γρήγορα. Σημαίες που ενισχύουν το compliance και τα ψηφιακά εργαλεία ανεβαίνουν σταθερά, ενώ άλλες που εκτέθηκαν σε γεωπολιτικές πιέσεις ή απώλειες αξιοπιστίας χάνουν σημαντικό tonnage.

Οι μετακινήσεις αυτές δεν αποτελούν πρόσκαιρη εικόνα, αλλά αποτυπώνουν βαθύτερες στρατηγικές επιλογές από πλοιοκτήτες που αναζητούν σταθερότητα, ποιότητα και καθαρό κανονιστικό περιβάλλον για τον στόλο τους.