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«Rebrain Greece» Νέα Υόρκη: 1.500 Έλληνες από ΗΠΑ και Καναδά βολιδοσκόπησαν τη δυνατότητα επιστροφής τους
Πολιτική
08:27 - 08 Δεκ 2025

«Rebrain Greece» Νέα Υόρκη: 1.500 Έλληνες από ΗΠΑ και Καναδά βολιδοσκόπησαν τη δυνατότητα επιστροφής τους

Reporter.gr Newsroom
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Με συμμετοχή Ελλήνων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, που ξεπέρασε τα 1500 άτομα, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στην Νέα Υόρκη η πέμπτη κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης «Rebrain Greece» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο τον επαναπατρισμό Ελλήνων, οι οποίοι έφυγαν από την χώρα μας, κυρίως την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες, κάποιοι από τους οποίους ταξίδεψαν ακόμα και από την Αλάσκα, την Καλιφόρνια και την Φλόριντα, είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με 35 κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους που αναζητούν στελέχη, καθώς και να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές προοπτικές στην ελληνική αγορά εργασίας και τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί, ώστε να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ανέλυσε στους ενδιαφερόμενους τις επαγγελματικές ευκαιρίες που έχουν αναπτυχθεί στη σύγχρονη ελληνική αγορά εργασίας, η οποία έχει καταστεί πλέον ιδιαιτέρως ελκυστική και ανταγωνιστική. Παράλληλα, τόνισε ότι οι οικονομικές και εργασιακές συνθήκες που επικρατούν πλέον στη χώρα μας είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που τους οδήγησαν να φύγουν στο εξωτερικό, πίσω στα χρόνια της κρίσης.

Η Υπουργός ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της: «Ο στόχος ο δικός μας, ως Υπουργείο Εργασίας, ως Ελληνική Κυβέρνηση, σήμερα είναι διττός. Αφενός θέλουμε να σας αποδείξουμε ότι η Ελλάδα του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που αφήσατε πίσω σας. Και δεύτερον, θέλουμε να σας αναδείξουμε σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που πλέον υπάρχουν στη χώρα μας. Η τελική απόφαση της επιστροφής είναι δική σας. Εμείς όμως από τη πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας – πιστέψτε με ό,τι περνάει από το χέρι μας – για να σας διεκδικήσουμε και πάλι πίσω στην πατρίδα».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 35 όμιλοι επιχειρήσεων οι οποίοι αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη και δραστηριοποιούνται σε κλάδους, όπως στον κατασκευαστικό και τεχνικό κλάδο, στην τεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D), στην πληροφορική, στην βιομηχανία και παραγωγή, στον χρηματοοικονομικό κλάδο, στην ενέργεια, στον ασφαλιστικό κλάδο, στα νομικά επαγγέλματα, στη ναυτιλία, στον κλάδο της συμβουλευτικής, στις τηλεπικοινωνίες, στον τομέα της ενημέρωσης και των media, στον τουρισμό και τη φιλοξενία, στην φαρμακοβιομηχανία καθώς και στον ιατρικό – υγειονομικό κλάδο.

Αναλυτικά οι όμιλοι επιχειρήσεων που συμμετείχαν: AAnG Group, Aegean Airlines, Aktor Group, Alpha Bank, Alter Ego Media S.A., ANTENNA Group, Athens Medical Group, AVAX, Cenergy Holdings, COSMOTE TELEKOM, CrediaBank, DEDDIE, ΔΕΗ, Deloitte, Ελληνικός Χρυσός, ElvalHalcor, Hellenic Cables Group, EUNICE Energy Group, Eurobank, EY, Hellenic Healthcare Group, HELLENiQ Energy, IASO Group, IMITHEA MEDICAL GROUP, LAMDA Development, Metlen Energy & Metals, Motor Oil, National Bank of Greece, Papastratos, Pfizer, Piraeus Bank, Qualco Group, THEON Group, TITAN Group, Tsakos Energy Navigation (TEN).

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Σεβασμιώτατος Ελπιδοφόρος, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός Εργασίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης, η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού Μάιρα Μυρογιάννη, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Ανδρέας Φιορεντίνος, η Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Κατερίνα Νασίκα, η Γενική Πρόξενος στην Νέα Υόρκη Ιφιγένεια Καναρά, ο Γενικός Πρόξενος στη Βοστόνη Συμεών Τέγος, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, Κωνσταντίνος Αγραπιδάς.

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