Τέιλορ Γκριν: Οι Ρεπουμπλικάνοι… γελούν με τον Τραμπ πίσω από την πλάτη του

Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο κορόιδευαν ιδιωτικά τον Ντόναλντ Τραμπ, μόνο και μόνο για να επιστρέψουν στο πλευρό του όταν εκείνος εξασφάλισε το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2024, δήλωσε την Κυριακή η απερχόμενη βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

«Είδα πολλούς συναδέλφους μου να περνούν από το να τον κοροϊδεύουν, να κοροϊδεύουν τον τρόπο που μιλάει, να κοροϊδεύουν εμένα συνεχώς επειδή τον υποστήριζα, στο να… όταν κέρδισε τις προκριματικές του 2024, όλοι άρχισαν – συγγνώμη για τη γλώσσα, Λέσλι – να του γλείφουν τα οπίσθια», είπε η Γκριν σε ένα απόσπασμα συνέντευξής της που πρόκειται να μεταδοθεί την Κυριακή στο πρόγραμμα 60 Minutes του CBS.

Αναφερόμενη στο σύνθημα του Τραμπ «Να κάνουμε την Αμερική σπουδαία ξανά», η Γκριν είπε στη δημοσιογράφο Λέσλι Στολ ότι τότε «εκείνοι οι Ρεπουμπλικάνοι αποφάσισαν να φορέσουν για πρώτη φορά ένα καπέλο MAGA».

Η Γκριν υπήρξε κάποτε ένθερμη σύμμαχος του Τραμπ, όμως έχει πλέον απομακρυνθεί από αυτόν και αποχωρεί από το Κογκρέσο τον Ιανουάριο. Ο Τραμπ την έχει χαρακτηρίσει «προδότρια» και την έχει στοχοποιήσει διαδικτυακά, γεγονός που – όπως λέει η ίδια – έχει προκαλέσει εναντίον της κύμα απειλών.

Σε αναρτήσεις της την Κυριακή στο X, η Γκριν είπε ότι έχει καταγγείλει εκατοντάδες απειλές στην αστυνομία του Καπιτωλίου. Πρόσθεσε ότι αρχικά αυτές οι απειλές προέρχονταν από ανθρώπους της πολιτικής αριστεράς, αντιπάλους του Τραμπ. Αργότερα όμως, είπε, στράφηκαν εναντίον της και εναντίον του γιου της, όταν διαφώνησε με τον Τραμπ για τον χειρισμό εγγράφων που σχετίζονταν με τη δίωξη του πρώην φίλου του, Τζέφρι Έπσταϊν, του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα παιδόφιλου χρηματιστή, ο οποίος είχε αυτοκτονήσει στη φυλακή το 2019.

«Όλες οι απειλές θανάτου προέρχονταν από την ‘αριστερά’ μέχρι που στάθηκα στο πλευρό των επιζωσών του Έπσταϊν, γυναικών που είχαν βιαστεί ως έφηβες, κακοποιηθεί και αποτελέσει αντικείμενο διακίνησης από πλούσιους και ισχυρούς άνδρες – και τότε ήταν που ο πρόεδρος Τραμπ στράφηκε εναντίον μου και με αποκάλεσε ‘προδότρια’. Και τότε άρχισαν νέες απειλές και παρενοχλήσεις από τη ‘δεξιά’ ή από κάπου αλλού», έγραψε η Γκριν. «Έστειλα αυτές τις απειλές δολοφονίας προς τον γιο μου στον πρόεδρο Τραμπ, και εκείνος απάντησε με σκληρά, κατηγορητικά μηνύματα, χωρίς καμία συμπόνια».

Στη συνέντευξή της στο 60 Minutes, η Γκριν είπε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν επικρίνουν τον Τραμπ δημόσια επειδή φοβούνται ότι θα στοχοποιηθούν από τον ίδιο.

«Νομίζω ότι τρομοκρατούνται στην ιδέα να βγουν από τη γραμμή και να δεχτούν μια κακεντρεχή ανάρτηση στο Truth Social γι’ αυτούς», είπε.