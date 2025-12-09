Τραμπ: Χωρίς τον Τόνι Μπλερ το υπό διαμόρφωση «συμβούλιο ειρήνης» για τη Γάζα

Ο Τόνι Μπλερ φέρεται να αφαιρέθηκε από τη σύντομη λίστα του Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα, Ο πρώην ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου μένει εκτός σημαντικού ρόλου στη μεταβατική αρχή έπειτα από αντιρρήσεις αραβικών και μουσουλμανικών χωρών

Ο Τόνι Μπλερ δεν θα αναλάβει τελικά μια καίρια θέση στο «συμβούλιο ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, μετά από αντιρρήσεις που φέρεται να εξέφρασαν αραβικά και μουσουλμανικά κράτη σχετικά με τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Μπλερ αποσύρθηκε αθόρυβα από την εξέταση για συμμετοχή στο «συμβούλιο ειρήνης», το οποίο ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα προεδρεύσει ο ίδιος.

Είχε προηγηθεί ευρεία δημοσιογραφική κάλυψη που ανέφερε ότι ο Μπλερ κινείτο παρασκηνιακά για να εξασφαλίσει έναν εξέχοντα ρόλο στη μεταβατική διοίκηση της Γάζας, μετά τις διαρροές ενός σχεδίου που είχε καταρτιστεί εν μέρει από το Tony Blair Institute for Global Change (TBI) και τον γαμπρό του Τραμπ και άτυπο απεσταλμένο, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ενώ οι υποστηρικτές του Μπλερ υπογράμμιζαν τον ρόλο του στον τερματισμό δεκαετιών βίας στη Βόρεια Ιρλανδία, οι επικριτές του επεσήμαιναν το πενιχρό έργο του ως εκπροσώπου του λεγόμενου Κουαρτέτου – ΟΗΕ, ΕΕ, ΗΠΑ και Ρωσίας – για τη μεσολάβηση στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

Στον ευρύτερο αραβικό κόσμο, ο Μπλερ αντιμετωπιζόταν επίσης με δυσπιστία και εχθρότητα λόγω του ρόλου του στην καταστροφική εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003.

Ο Μπλερ ήταν το μόνο άτομο που είχε κατονομαστεί δημόσια για πιθανή συμμετοχή στο συμβούλιο όταν ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε το 20-σημείων σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στα τέλη Σεπτεμβρίου, με τον Τραμπ να τον χαρακτηρίζει «πολύ καλό άνθρωπο».

Η πρόταση, στην οποία είχε συμβάλει και το TBI, επικρίθηκε επειδή δεν περιείχε σαφές χρονοδιάγραμμα για την παλαιστινιακή κρατικότητα και επειδή πρότεινε η Γάζα να διέπεται από διαφορετικό νομικό πλαίσιο από τη Δυτική Όχθη, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους ότι οι δύο μη συνεχόμενες παλαιστινιακές περιοχές θα μπορούσαν να πάψουν να θεωρούνται ενιαίο πολιτικό σύνολο.

Αναγνωρίζοντας ότι ο Μπλερ παραμένει μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ο Τραμπ είχε πει τον Οκτώβριο: «Πάντα μου άρεσε ο Τόνι, αλλά θέλω να βεβαιωθώ ότι είναι αποδεκτή επιλογή από όλους».

Η αναφερόμενη απόσυρση του Μπλερ έρχεται παρά τους ισχυρισμούς ότι είχε πραγματοποιήσει μια μη δημοσιοποιημένη συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στα τέλη Νοεμβρίου για να συζητήσουν τα σχέδια, σύμφωνα με την Times of Israel.

Πηγή που μίλησε στους FT άφησε να εννοηθεί ότι ο Μπλερ θα μπορούσε ακόμη να διαδραματίσει κάποιον μικρότερο ρόλο. «Θα μπορούσε ακόμα να έχει έναν ρόλο σε διαφορετική ιδιότητα και αυτό μοιάζει πιθανό», είπε το άτομο. «Οι Αμερικανοί τον συμπαθούν και οι Ισραηλινοί τον συμπαθούν».

Το γραφείο του Μπλερ αρνήθηκε να σχολιάσει, αλλά ένας σύμμαχός του είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα συμμετέχει στο «συμβούλιο ειρήνης».

«Αυτό θα αποτελείται από εν ενεργεία ηγέτες κρατών και θα υπάρχει ένα μικρότερο εκτελεστικό συμβούλιο κάτω από αυτό», είπε η πηγή στους FT.

Αν επιβεβαιωθεί, η μη συμμετοχή του Μπλερ θα σηματοδοτούσε ακόμη ένα επεισόδιο χάους στα σχέδια του Τραμπ για τη Γάζα, την ώρα που οι θανατηφόρες ισραηλινές επιδρομές συνεχίζονται και ο Λευκός Οίκος δυσκολεύεται να βρει χώρες πρόθυμες να συμμετάσχουν στη σχεδιαζόμενη ειρηνευτική δύναμη.