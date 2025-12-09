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Σταδιακή απεμπλοκή των αυξήσεων από την προσωπική διαφορά: Τροπολογία «ανάσα» για χιλιάδες συνταξιούχους
Εργασιακά
11:07 - 09 Δεκ 2025

Σταδιακή απεμπλοκή των αυξήσεων από την προσωπική διαφορά: Τροπολογία «ανάσα» για χιλιάδες συνταξιούχους

Reporter.gr Newsroom
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Μια σημαντική αλλαγή για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους φέρνει η υπουργική τροπολογία που εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. 

Η ρύθμιση προβλέπει την προοδευτική κατάργηση του μηχανισμού συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς με τις ετήσιες αυξήσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για πραγματικές βελτιώσεις στα ποσά των κύριων συντάξεων.

Τι αλλάζει για τους συνταξιούχους

Από το 2016, μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων, χιλιάδες δικαιούχοι δεν έβλεπαν ουσιαστικές αυξήσεις, καθώς αυτές «εξαφανίζονταν» μέσω του συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά. Με τη νέα τροπολογία, το σύστημα αυτό αρχίζει να αποσύρεται σταδιακά.

Το υπουργείο κάνει λόγο για «διόρθωση μιας παλιάς στρέβλωσης» και για ένα μέτρο που θα επιτρέψει σε όλους τους παλιούς συνταξιούχους να επωφεληθούν πραγματικά από τις μελλοντικές αναπροσαρμογές.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα καθοριστούν με νέες υπουργικές αποφάσεις, ωστόσο ο στόχος είναι σαφής: οι ετήσιες αυξήσεις να μην απορροφώνται πλέον από λογιστικές διαφορές του παρελθόντος.

Η τροπολογία ενσωματώνεται στο ευρύ νομοσχέδιο που αφορά τις κοινωφελείς περιουσίες, τα ιδρύματα, τις σχολάζουσες κληρονομίες, καθώς και φορολογικές παρεμβάσεις. Το σχέδιο νόμου εισήχθη στην Ολομέλεια με θετική εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, όπου υπερψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ καταψήφισαν το νομοθέτημα, ενώ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας διατήρησαν επιφύλαξη μέχρι τη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με την παρέμβαση αυτή ανοίγει ο δρόμος ώστε οι συνταξιούχοι που διατηρούν ακόμη προσωπική διαφορά να μην αποκλείονται από τις μελλοντικές αυξήσεις, κάτι που για χρόνια αποτελούσε σημείο έντονης κοινωνικής πίεσης.

Σήμερα αναμένεται η συζήτηση και η ψήφιση της τροπολογίας, μαζί με το σύνολο των άρθρων και των παρεμβάσεων του νομοσχεδίου.

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