Φωτιά σε επταώροφο κτίριο εταιρείας Drones στην Τζακάρτα: Τουλάχιστον 22 νεκροί και δεκάδες εγκλωβισμένοι

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (9/12) στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, όταν φωτιά ξέσπασε σε επταώροφο κτίριο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 22 άνθρωποι, ενώ πολλοί ακόμη παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο οι προσπάθειες εκκένωσης του κτιρίου συνεχίζονται, σύμφωνα με αναφορές του Kompas TV.

Το κτίριο στεγάζει τα γραφεία της εταιρείας Terra Drone Indonesia, η οποία παρέχει υπηρεσίες drones για εναέρια εποπτεία σε τομείς όπως η γεωργία και η εξόρυξη. Η εταιρεία έχει λάβει χρηματοδότηση από την ιαπωνική Terra Drone Corporation.

Στο βίντεο, δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούν για την απομάκρυνση ανθρώπων από το κτίριο, αλλά και σάκους με σορούς να μεταφέρονται εκτός κτιρίου. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον ακριβή αριθμό θυμάτων και για τα αίτια της πυρκαγιάς. Ανάμεσα στους 22 μέχρι τώρα επιβεβαιωμένους νεκρούς βρίσκεται και μια έγκυος.