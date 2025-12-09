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Κόστα: Ουκρανία και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ
Ειδήσεις
12:59 - 09 Δεκ 2025

Κόστα: Ουκρανία και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Τα ζητήματα της Ουκρανίας και το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της επικείμενης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. 

Μία ημέρα νωρίτερα θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας με τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Στην επιστολή που απέστειλε προς τους ηγέτες ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επισημαίνεται ότι το πρώτο μεγάλο θέμα αφορά τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένκσι. Όπως αναφέρει ο κ. Κόστα, οι πρόσφατες εξελίξεις καταδεικνύουν την ανάγκη για άμεση δράση από την ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου είχε δεσμευθεί για την κάλυψη των επείγουσων χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για τα έτη 2026-2027, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών και αμυντικών της αναγκών.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η επιστολή υπογραμμίζει ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη μιας βιώσιμης και δίκαιης ειρήνης συνεχίζονται, και ότι η αυξημένη πίεση προς τη Ρωσία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της συνολικής στρατηγικής.

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034

Το δεύτερο μεγάλο θέμα της Συνόδου αφορά στο νέο ΠΔΠ, για το οποίο απαιτείται εντατική προεργασία ώστε να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το τέλος του 2026. Ο κ. Κόστα επισημαίνει ότι η τήρηση αυτών των χρονοδιαγραμμάτων είναι καθοριστική, ώστε η ΕΕ να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για τις βασικές πολιτικές και προτεραιότητες της επόμενης επταετίας.

Ενταξιακή πορεία και Δυτικά Βαλκάνια

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ενταξιακή πορεία των υποψήφιων προς ένταξη χωρών. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ορισμένες χώρες ενδέχεται να έχουν σημειώσει πρόοδο που τις καθιστά επιλέξιμες για την επόμενη φάση ένταξης. Η Σύνοδος ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων, που θα προηγηθεί της κορυφαίας Συνόδου, θα επιτρέψει την ανταλλαγή απόψεων για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και την επίσπευση των διαδικασιών ενσωμάτωσης.

Γεωοικονομικές προκλήσεις και στρατηγική αυτονομία

Οι ηγέτες θα συζητήσουν επίσης για την τρέχουσα γεωοικονομική κατάσταση και τις επιπτώσεις της στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Στην επιστολή του, ο κ. Κόστα θέτει κρίσιμα ερωτήματα: πώς μπορεί η ΕΕ να προστατευθεί από εξωτερικές οικονομικές και πολιτικές πιέσεις, πώς να επιταχύνει τη διαφοροποίηση του εμπορίου και πώς να αποκτήσει τον απαραίτητο βαθμό στρατηγικής αυτονομίας ώστε οι ευρωπαϊκές οικονομίες να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Μέση Ανατολή, Άμυνα και Μετανάστευση

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα τεθεί επίσης υπόψη των ηγετών, με στόχο τη διασφάλιση της συνεχούς παρακολούθησης και συντονισμού δράσεων. Παράλληλα, η Σύνοδος θα αξιολογήσει την πρόοδο των προηγούμενων αποφάσεων για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια, καθώς και την εφαρμογή των συμπερασμάτων για τη μετανάστευση, με έμφαση στη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης.

Η Σύνοδος Κορυφής του Δεκεμβρίου αναμένεται να δώσει σαφή κατεύθυνση σε θέματα χρηματοδότησης, ασφάλειας, ενταξιακής διαδικασίας και γεωοικονομικής στρατηγικής, θέτοντας τις βάσεις για την πολιτική ατζέντα της ΕΕ τα επόμενα χρόνια.

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