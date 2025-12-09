Κρίσιμη καμπή για την Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προετοιμάζει αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας δήλωσαν τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος βρίσκεται σε μια «κρίσιμη στιγμή», καθώς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι η χώρα του ετοιμάζεται να μοιραστεί με τις ΗΠΑ ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο.

Όπως μας υπενθυμίζει το CNBC, o Ζελένσκι συναντήθηκε στο Λονδίνο με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες έσπευδαν να διασφαλίσουν ότι η εδαφική ακεραιότητα και η μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας δεν θα διακυβευτούν ενόψει της αυξανόμενης πίεσης από τις ΗΠΑ.

Σε δήλωση μετά τη συνάντηση, το γραφείο του Στάρμερ ανέφερε ότι οι ηγέτες συζήτησαν «τη σημασία των ειρηνευτικών συνομιλιών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια» και υποστήριξαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής.

«Οι ηγέτες τόνισαν την ανάγκη για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, που περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», πρόσθεσαν οι εκπρόσωποι του Στάρμερ. «Συμφώνησαν ότι, όσο συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες, η Ευρώπη πρέπει να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας, ενισχύοντας την ικανότητά της να αμυνθεί απέναντι στις αδιάκοπες επιθέσεις.»

Ο Στάρμερ, ο Μερτς, ο Μακρόν και ο Ζελένσκι συζήτησαν επίσης την «θετική πρόοδο» σχετικά με τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την υποστήριξη της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, πρότεινε την προηγούμενη εβδομάδα τη χρήση χρημάτων από τα υπόλοιπα των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που κατέχουν παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, ώστε να στηριχθεί η Ουκρανία με ένα «Δάνειο Επανορθώσεων». Παράλληλα πρότεινε τη δανειοληψία από τις διεθνείς αγορές, προσφέροντας στα κράτη μέλη μια εναλλακτική στη χρήση ρωσικού κεφαλαίου.

Το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού σημείωσε ότι όσοι συμμετείχαν στη συνάντηση της Δευτέρας έλαβαν επίσης μέρος σε μια τηλεδιάσκεψη με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες μετά τις αρχικές συνομιλίες.

«Όλοι οι ηγέτες συμφώνησαν ότι τώρα είναι μια κρίσιμη στιγμή και ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αυξάνουμε την υποστήριξη προς την Ουκρανία και την οικονομική πίεση προς τον Πούτιν, ώστε να τερματιστεί αυτός ο βάρβαρος πόλεμος», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η αμερικανική υποστήριξη παραμένει κρίσιμη

Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες επαναλάμβαναν τη στήριξή τους προς το Κίεβο, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να βασίζεται στην αμερικανική συμβολή.

«Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να χειριστούμε χωρίς τους Αμερικανούς, πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς την Ευρώπη — γι’ αυτό πρέπει να λάβουμε ορισμένες σημαντικές αποφάσεις», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ωστόσο, ο Μερτς εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός σχετικά με το ενδεχόμενο οι Αμερικανοί διαπραγματευτές να σημειώσουν σύντομα μια πρόοδο που να είναι αποδεκτή τόσο για την Ουκρανία όσο και για την ευρύτερη Ευρώπη.

«Αυτή θα μπορούσε να είναι μια καθοριστική στιγμή για όλους μας», είπε στους δημοσιογράφους. «Προσπαθούμε να συνεχίσουμε τη στήριξή μας προς την Ουκρανία, αλλά από την άλλη βλέπουμε αυτές τις συνομιλίες και αποφάσεις μεταξύ Μόσχας και ΗΠΑ. Περιμένω να ακούσω από τον [Ζελένσκι] ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα αυτών των συνομιλιών.»

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία είναι από τους βασικούς υποστηρικτές μιας «Συμμαχίας των Προθύμων», μιας ομάδας χωρών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια «δύναμη διαβεβαίωσης» σε μια μεταπολεμική Ουκρανία, βοηθώντας στη διασφάλιση της ασφάλειάς της.

Η Ουκρανία αναμένεται να μοιραστεί ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο με τις ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες στο Λονδίνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το επικαιροποιημένο σχέδιο αποτελείται από 20 σημεία, αφού αφαιρέθηκαν ορισμένα «προφανώς αντιουκρανικά σημεία», δήλωσε ο Ζελένσκι σε σχόλια που μετέδωσε το Sky News. Πρόσθεσε ότι θα μοιραστεί το αναθεωρημένο σχέδιο με τις ΗΠΑ σήμερα.

Την Κυριακή, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ζελένσκι δεν έχει ακόμη διαβάσει την τελευταία εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, αν και δεν είναι σαφές σε ποια εκδοχή αναφερόταν.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι η μοίρα αυτής της χώρας είναι η μοίρα της Ευρώπης», πρόσθεσε ο Μερτς τη Δευτέρα. «Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει για τη στήριξή μας στην Ουκρανία. Είμαι σκεπτικός απέναντι σε ορισμένες λεπτομέρειες που βλέπουμε στα έγγραφα που προέρχονται από την πλευρά των ΗΠΑ, αλλά πρέπει να συζητήσουμε γι’ αυτό — γι’ αυτό είμαστε εδώ.»

«Έχουμε ξαναβρεθεί σε αυτό το σημείο»

Η Άννα Ρόζενμπεργκ, επικεφαλής γεωπολιτικής στο Amundi Investment Institute, είπε στην εκπομπή «Europe Early Edition» του CNBC την Τρίτη ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να «γυρίζουν σε κύκλους».

«Γίνεται πολλή συζήτηση πέρα δώθε», είπε. «Ειλικρινά, μερικές φορές αναρωτιέμαι τι συνεχίζουν να συζητούν, γιατί τα αγκάθια είναι πάντα τα ίδια: το ζήτημα του εδάφους και οι εγγυήσεις ασφαλείας. Και οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ίσως πιο δύσκολες από το εδαφικό σκέλος, αλλά το εδαφικό είναι επίσης δύσκολο για την Ουκρανία.»

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε ότι η Μόσχα θα καταλάβει την κρίσιμη περιοχή του Ντονμπάς «με τη βία», αν η Ουκρανία δεν παραχωρήσει την περιοχή οικειοθελώς.

Η Ρόζενμπεργκ είπε στο CNBC την Τρίτη ότι είναι απίθανο το Κίεβο να ενδώσει σε αυτή την πίεση.

«Η περιοχή για την οποία μιλάμε είναι μια κρίσιμη αμυντική ζώνη για την Ουκρανία. Αν την παραδώσει, θα καταστεί πολύ ευκολότερο για τη Ρωσία να εισχωρήσει βαθύτερα στην Ουκρανία, επειδή πρόκειται για μια λεγόμενη ζώνη-φρούριο με βαριά οχυρωματικά έργα», εξήγησε.

«Πίσω από αυτή τη ζώνη-φρούριο υπάρχει μια πεδιάδα στην οποία ο στρατός μπορεί να εισέλθει πολύ εύκολα. Γι’ αυτό η Ουκρανία θα κρατήσει αυτή την περιοχή όσο περισσότερο μπορεί. Θα την παραδώσει μόνο όταν αισθανθεί σίγουρη ότι διαθέτει εγγυήσεις ασφαλείας που θα της δίνουν την πεποίθηση πως δεν θα υπάρξει νέα επίθεση σε μερικούς μήνες ή χρόνια από τώρα.»