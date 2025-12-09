Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 13 μονάδων για ΝΔ – Ποια κόμματα δίνουν μάχη για την είσοδο στη Βουλή

Προβάδισμα 13 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, δίνει στη ΝΔ η δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδα Political, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη (9/12).

Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα λαμβάνει ποσοστό 25,8% με τάση ανόδου και το ΠΑΣΟΚ 11,6%. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ ξεπερνά το όριο του 30% επιτυγχάνοντας τον στρατηγικό εκλογικό της στόχο.

Αρκετά ανεβασμένο δείχνει το ποσοστό της Φωνής Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Σημαντική η πτώση στον ΣΥΡΙΖΑ που κυμαίνεται σε ποσοστά που θυμίζουν την προ του 2012 εποχή, ενώ Μέρα 25 και Κίνημα Δημοκρατίας βρίσκονται ακριβώς στο όριο εισόδου στη Βουλή.

Πρόθεση ψήφου

ΝΔ 25,8%

ΠΑΣΟΚ 11,6%

Ελληνική Λύση 6,5%,

Πλεύση Ελευθερίας 6,2%,

ΚΚΕ 5,9%,

Φωνή Λογικής 5,2%,

ΣΥΡΙΖΑ 3,3%,

Κίνημα Δημοκρατίας 3%,

ΜέΡΑ25 3%,

Νέα Αριστερά 1,3%,

Νίκη 1%

και «άλλο» με 9,1%

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

ΝΔ 30,8%,

ΠΑΣΟΚ 13,8

Ελληνική Λύση 7,7%,

Πλεύση Ελευθερίας 7,5%,

ΚΚΕ 6,5%,

Φωνή Λογικής 6,3%,

ΣΥΡΙΖΑ 4%,

Κίνημα Δημοκρατίας 4%,

ΜέΡΑ25 4%,

Νέα Αριστερά 1,5%,

Νίκη 1,1%

και «άλλο» με 12,8%