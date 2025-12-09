ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Δεν παραχωρούμε εδάφη»: Το τελευταίο χαρτί Ζελένσκι απέναντι στις πιέσεις Τραμπ και Πούτιν
Ειδήσεις
08:31 - 09 Δεκ 2025

«Δεν παραχωρούμε εδάφη»: Το τελευταίο χαρτί Ζελένσκι απέναντι στις πιέσεις Τραμπ και Πούτιν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μετά τη συνάντησή του με Ευρωπαίους ηγέτες της Δευτέρα (8/12), ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως η χώρα του δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη της στη Ρωσία, απαντώντας δυναμικά στις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε κατηγορηματικά ότι η Ουκρανία δεν θα παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία, απορρίποντας έτσι ένα καίριο σημείο της νέας ειρηνευτικής πρότασης του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις αξιώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν. Παρά το ότι ορισμένες «αντι-ουκρανικές» διατάξεις αφαιρέθηκαν στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι το θέμα της γης δεν είναι διαπραγματεύσιμο.

Ευρωπαίοι ηγέτες (Μερτς, Στάρμερ και Μακρόν) στηρίζουν τη θέση αυτή, ανησυχώντας ότι το σχέδιο Τραμπ θα παγιώσει τα ρωσικά εδαφικά κέρδη και θα καθιερώσει την αναθεώρηση συνόρων δια της βίας. Το Κίεβο και η Ευρώπη έχουν προτείνει αλλαγές στο σχέδιο, ενώ οι ΗΠΑ μέσω απεσταλμένων (Γουίτκοφ και Κούσνερ) συνεχίζουν συνομιλίες με Ρωσία και Ουκρανία.

Οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές στρατιωτικές πιέσεις στο πεδίο και πολιτική κρίση λόγω σκανδάλου διαφθοράς. Παράλληλα, η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της στις ενεργειακές και ιατρικές υποδομές της χώρας.

Το τελευταίο χαρτί Ζελένσκι

Η Ουκρανία επιδιώκει ενισχυμένες ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας, αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία και αξιόπιστη μακροπρόθεσμη υποστήριξη, καθώς φοβάται ότι χωρίς ΝΑΤΟ η Ρωσία θα επιτεθεί ξανά. Οι Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι κανένα σχέδιο δεν μπορεί να αφήσει την Ουκρανία εκτεθειμένη ή να νομιμοποιήσει τη ρωσική εισβολή.

Θα μπορούσε δηλαδή ενδεχομένως η σκληρή στάση Ζελένσκι να αποτελεί μία ένδειξη σκληρής διαπραγμάτευσης, με στόχο να λάβει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και να μην παραδώσει εδάφη της Ουκρανίας, χωρίς ανταλλάγματα.

Πού βρισκόμαστε

Σε κάθε περίπτωση, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε οριακό σημείο με τον Τραμπ να πιέζει και τον Πούτιν να χρεώνει εκ προοιμίου στην Ευρώπη ενδεχόμενη αποτυχία του ειρηνευτικού σχεδίου.

Οι σημαντικότερες τελευταίες εξελίξεις είναι οι εξής:

  • Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία δεν θα παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία, απορρίπτοντας βασικό σημείο της πρότασης Τραμπ.
  • Παρά την αφαίρεση «αντιαουκρανικών» σημείων από το σχέδιο, το ζήτημα της γης παραμένει αδιαπραγμάτευτο.
  • Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στηρίζουν τον Ζελένσκι και αντιτίθενται σε οποιοδήποτε σχέδιο νομιμοποιεί τα ρωσικά εδαφικά κέρδη.
  • Ο Τραμπ κατηγορεί την Ουκρανία ότι καθυστερεί και ότι δεν λαμβάνει σοβαρά την πρότασή του, ενώ παρουσιάζεται πιο ανοιχτός στις θέσεις της Μόσχας.
  • Οι συνομιλίες εντείνονται ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει στρατιωτικές πιέσεις, ελλείψεις σε πόρους και ρωσικές επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές.
  • Η ουκρανική κυβέρνηση βρίσκεται σε κρίση διαφθοράς, με παραιτήσεις και έρευνες κατά υψηλόβαθμων αξιωματούχων.
  • Η Ουκρανία ζητά από την Ευρώπη ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, αυστηρότερες κυρώσεις και μακρόχρονη στρατιωτική υποστήριξη.
  • Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε κάθε σχέδιο που περιορίζει την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.
  • Το Κρεμλίνο παρακολουθεί τις συνομιλίες και δηλώνει ικανοποιημένο από τη μείωση της δημόσιας αντιπαράθεσης από τις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ουκρανία διαμηνύει πως θα παραδώσει στις ΗΠΑ ένα ανανεωμένο σχέδιο ειρήνης σήμερα Τρίτη (9/12) και αναμένονται εξελίξεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/12/2025 - 09:10
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνάντηση Σίσι - Χαφτάρ: Η Αίγυπτος επιβεβαιώνει την πλήρη στήριξη της στη Λιβύη
Ειδήσεις

Συνάντηση Σίσι - Χαφτάρ: Η Αίγυπτος επιβεβαιώνει την πλήρη στήριξη της στη Λιβύη

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης στα αγροτικά μπλόκα
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης στα αγροτικά μπλόκα

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαταλείπει την Αστόρια και μετακομίζει στο Gracie Mansion
Ειδήσεις

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαταλείπει την Αστόρια και μετακομίζει στο Gracie Mansion

e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων
Εργασιακά

e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων

Τραμπ: Δωρεάν η είσοδος στα εθνικά πάρκα για τους Αμερικανούς στα γενέθλια του
Ειδήσεις

Τραμπ: Δωρεάν η είσοδος στα εθνικά πάρκα για τους Αμερικανούς στα γενέθλια του

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ουκρανία: Από το «You don&#039;t have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας
Ειδήσεις

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν
Ειδήσεις

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Θερμική καταπόνηση: Η ζέστη στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 07:28

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ