«Δεν παραχωρούμε εδάφη»: Το τελευταίο χαρτί Ζελένσκι απέναντι στις πιέσεις Τραμπ και Πούτιν

Μετά τη συνάντησή του με Ευρωπαίους ηγέτες της Δευτέρα (8/12), ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως η χώρα του δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη της στη Ρωσία, απαντώντας δυναμικά στις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε κατηγορηματικά ότι η Ουκρανία δεν θα παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία, απορρίποντας έτσι ένα καίριο σημείο της νέας ειρηνευτικής πρότασης του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις αξιώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν. Παρά το ότι ορισμένες «αντι-ουκρανικές» διατάξεις αφαιρέθηκαν στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι το θέμα της γης δεν είναι διαπραγματεύσιμο.

Ευρωπαίοι ηγέτες (Μερτς, Στάρμερ και Μακρόν) στηρίζουν τη θέση αυτή, ανησυχώντας ότι το σχέδιο Τραμπ θα παγιώσει τα ρωσικά εδαφικά κέρδη και θα καθιερώσει την αναθεώρηση συνόρων δια της βίας. Το Κίεβο και η Ευρώπη έχουν προτείνει αλλαγές στο σχέδιο, ενώ οι ΗΠΑ μέσω απεσταλμένων (Γουίτκοφ και Κούσνερ) συνεχίζουν συνομιλίες με Ρωσία και Ουκρανία.

Οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές στρατιωτικές πιέσεις στο πεδίο και πολιτική κρίση λόγω σκανδάλου διαφθοράς. Παράλληλα, η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της στις ενεργειακές και ιατρικές υποδομές της χώρας.

Το τελευταίο χαρτί Ζελένσκι

Η Ουκρανία επιδιώκει ενισχυμένες ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας, αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία και αξιόπιστη μακροπρόθεσμη υποστήριξη, καθώς φοβάται ότι χωρίς ΝΑΤΟ η Ρωσία θα επιτεθεί ξανά. Οι Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι κανένα σχέδιο δεν μπορεί να αφήσει την Ουκρανία εκτεθειμένη ή να νομιμοποιήσει τη ρωσική εισβολή.

Θα μπορούσε δηλαδή ενδεχομένως η σκληρή στάση Ζελένσκι να αποτελεί μία ένδειξη σκληρής διαπραγμάτευσης, με στόχο να λάβει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και να μην παραδώσει εδάφη της Ουκρανίας, χωρίς ανταλλάγματα.

Πού βρισκόμαστε

Σε κάθε περίπτωση, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε οριακό σημείο με τον Τραμπ να πιέζει και τον Πούτιν να χρεώνει εκ προοιμίου στην Ευρώπη ενδεχόμενη αποτυχία του ειρηνευτικού σχεδίου.

Οι σημαντικότερες τελευταίες εξελίξεις είναι οι εξής:

Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία δεν θα παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία, απορρίπτοντας βασικό σημείο της πρότασης Τραμπ.

στη Ρωσία, απορρίπτοντας βασικό σημείο της πρότασης Τραμπ. Παρά την αφαίρεση «αντιαουκρανικών» σημείων από το σχέδιο, το ζήτημα της γης παραμένει αδιαπραγμάτευτο .

. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στηρίζουν τον Ζελένσκι και αντιτίθενται σε οποιοδήποτε σχέδιο νομιμοποιεί τα ρωσικά εδαφικά κέρδη .

. Ο Τραμπ κατηγορεί την Ουκρανία ότι καθυστερεί και ότι δεν λαμβάνει σοβαρά την πρότασή του, ενώ παρουσιάζεται πιο ανοιχτός στις θέσεις της Μόσχας .

. Οι συνομιλίες εντείνονται ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει στρατιωτικές πιέσεις , ελλείψεις σε πόρους και ρωσικές επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές .

, ελλείψεις σε πόρους και . Η ουκρανική κυβέρνηση βρίσκεται σε κρίση διαφθοράς , με παραιτήσεις και έρευνες κατά υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

, με παραιτήσεις και έρευνες κατά υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Η Ουκρανία ζητά από την Ευρώπη ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας , αυστηρότερες κυρώσεις και μακρόχρονη στρατιωτική υποστήριξη.

, αυστηρότερες κυρώσεις και μακρόχρονη στρατιωτική υποστήριξη. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε κάθε σχέδιο που περιορίζει την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ .

. Το Κρεμλίνο παρακολουθεί τις συνομιλίες και δηλώνει ικανοποιημένο από τη μείωση της δημόσιας αντιπαράθεσης από τις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ουκρανία διαμηνύει πως θα παραδώσει στις ΗΠΑ ένα ανανεωμένο σχέδιο ειρήνης σήμερα Τρίτη (9/12) και αναμένονται εξελίξεις.