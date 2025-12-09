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Βραζιλία: Ο γιος του Μπολσονάρου θα διεκδικήσει την προεδρία της χώρας το 2026
Ειδήσεις
17:36 - 09 Δεκ 2025

Βραζιλία: Ο γιος του Μπολσονάρου θα διεκδικήσει την προεδρία της χώρας το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Την απόφασή του να διεκδικήσει την προεδρία της Βραζιλίας στις εκλογές του 2026 επιβεβαίωσε ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, χαρακτηρίζοντάς την «μη αναστρέψιμη» και ξεκαθαρίζοντας ότι θα αναμετρηθεί με τον σημερινό πρόεδρο, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο 44χρονος Μπολσονάρου είχε αφήσει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην κατέβει τελικά υποψήφιος, ωστόσο σήμερα, μετά την επίσκεψή του στον πατέρα του, Ζαΐρ Μπολσονάρου - ο οποίος εκτίει ποινή 27 ετών για την απόπειρα πραξικοπήματος μετά τις εκλογές του 2022 - διατύπωσε ξεκάθαρη θέση.

«Του είπα ότι αυτή η υποψηφιότητα δεν αλλάζει. Και μου είπε: “Δεν θα κάνουμε πίσω”», ανέφερε ο γερουσιαστής. «Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε με τον κόσμο και να οικοδομήσουμε τις σωστές συμμαχίες».

Η επίσημη ανακοίνωση του Φλάβιο την Παρασκευή, και το γεγονός ότι ο πατέρας του τον στηρίζει, προκάλεσε αναταραχή στις αγορές, οι οποίες θεωρούσαν πιθανότερη μια πιο μετριοπαθή υποψηφιότητα της δεξιάς, όπως αυτή του κυβερνήτη του Σάο Πάολο, Ταρκίζιο ντε Φρέιτας. Παρά τις ανησυχίες, ο Φρέιτας δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα στηρίξει τον Φλάβιο Μπολσονάρου.

Ο γερουσιαστής, ευχαριστώντας τον Φρέιτας, σχολίασε ότι η νευρικότητα των αγορών αντικατοπτρίζει φόβους για παραμονή του Λούλα στην εξουσία για ακόμη μια τετραετία. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η δική του υποψηφιότητα θα ενισχύεται σταδιακά, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για μια ανταγωνιστική αναμέτρηση με τον αριστερό πρόεδρο.

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