Σε συζητήσεις η Άγκυρα με εταιρεία του Μπιλ Γκέιτς για προμήθεια μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ ανακοίνωσε την Τρίτη (9/12) ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την εταιρεία TerraPower, για την προμήθεια μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων (SMR), με απώτερο στόχο τη δημιουργία ελάχιστης χωρητικότητας μικρών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 5.000 μεγαβάτ έως το 2050.

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με την TerraPower, που ιδρύθηκε από τον Μπιλ Γκέιτς, σχετικά με μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε μικρούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χωρητικότητα τουλάχιστον 5.000 μεγαβάτ έως το 2050», δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ και προσέθεσε:

«Χτίζουμε μια ολιστική δομή βήμα προς βήμα, από την παραγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου έως τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια και τις διαδικασίες παραγωγής προστιθέμενης αξίας σε κρίσιμα ορυκτά» σημείωσε στη 15η Σύνοδο Κορυφής για την Ενέργεια της Τουρκίας που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.»

Υποστήριξε, ακόμη, πως στόχος της Άγκυρας είναι η «ενεργειακή διπλωματία» να γίνει «ενεργό στοιχείο» της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και να ενισχυθεί η «στρατηγική θέση της Τουρκίας στον ενεργειακό τομέα μέρα με τη μέρα μέσω περιφερειακών και παγκόσμιων συνεργασιών».

«Με την ισχυρή υποδομή που έχουμε δημιουργήσει, από το φυσικό αέριο έως την πυρηνική ενέργεια, από κρίσιμα ορυκτά έως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προχωράμε με σιγουριά προς τον στόχο μας να γίνουμε μια κεντρική ενεργειακή χώρα στον Τουρκικό Αιώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως η ΤerraPower LLC είναι μία αμερικανική εταιρεία σχεδιασμού και ανάπτυξης πυρηνικών αντιδραστήρων με έδρα το Μπέλβιου της Ουάσιγκτον, η οποία αναπτύσσει μια κατηγορία ταχέων πυρηνικών αντιδραστήρων.

Είχε ιδρυθεί από τον Μπιλ Γκέιτς που είναι και πρόεδρος του ΔΣ της, ενώ έχει λάβει χρηματοδότηση και από άλλους μεγάλους επενδυτές, όπως η SK Group (Νότια Κορέα), η NVentures (το επενδυτικό σκέλος της NVIDIA), η HD Hyundai, καθώς και από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE) μέσω του Προγράμματος Επίδειξης Προηγμένων Αντιδραστήρων (ARDP).