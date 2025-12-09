Νέες πιέσεις Τραμπ: Δίνει «μερικές μέρες» στον Ζελένσκι να απαντήσει για την ειρηνευτική συμφωνία

Προθεσμία μερικών ημερών έδωσαν στον Ουκρανό πρόεδρο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου, προκειμένου να απαντήσει στην ειρηνευτική συμφωνία.

Οι FT επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους και αναφέρουν ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έλαβε διορία μερικών ημερών για να δεχτεί ή να απορρίψει μια συμφωνία που φαίνεται να είναι πολύ πιο κοντά στο αρχικό σχέδιο, καθώς περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις και κάποιες «απροσδιόριστες» εγγυήσεις ασφαλείας από πλευράς των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ίδιος ο Ζελένσκι είχε δηλώσει στους Ευρωπαίους πως δέχεται πιέσεις από τους Γουίτκοφ και Κούσνερ να απαντήσει στην ειρηνευτική πρόταση.

Κατά τα ίδια δημοσιεύματα, άτομο με γνώση του χρονοδιαγράμματος που είχε προταθεί στο Κίεβο, δήλωσε ότι ο Τραμο ήλπιζε ότι θα κατάφερναν να καταλήξουν σε συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελένσκι, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, είπε στους απεσταλμένους τωνΗΠΑ ότι χρειαζόταν χρόνο για να συμβουλευτεί άλλους Ευρωπαίους συμμάχους πριν αντιδράσει στην πρόταση της Ουάσιγκτον, η οποία, όπως φοβούνται οι Κίεβο, θα μπορούσε να διασπάσει τη δυτική ενότητα εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν χωρίς την ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Ο, δε, Τραμπ δεν έχει σταματήσει να του ασκεί πίεση. Χθες (8/12) σε συνέντευξή του στο Politico είπε χαρακτηριστικά: «Λοιπόν, θα πρέπει να αναλάβει δράση και να αρχίσει, να αποδέχεται πράγματα... γιατί χάνει».

Σημειώνεται ότι σήμερα, Τρίτη (9/12), ο Ζελένσκι δήλωσε πως το Κίεβο είναι έτοιμο να παρουσιάσει στις ΗΠΑ το σχέδιο που επεξεργάστηκε από κοινού με τους Ευρωπαίους για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.