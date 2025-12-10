Κόστα προς τους 27: Δύσκολες αποφάσεις για Ουκρανία, νέο προϋπολογισμό και διεύρυνση

Με μια επιστολή, οδικό χάρτη για τα καίρια ζητήματα που θα απασχολήσουν τη Σύνοδο Κορυφής της 18-19 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να προετοιμαστούν για δύσκολες, αλλά αναγκαίες αποφάσεις.

Η ατζέντα που σκιαγραφεί ο ίδιος περιλαμβάνει από τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας έως την αναθεώρηση του επόμενου μακροπρόθεσμου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, και από τη διεύρυνση της Ένωσης μέχρι τις προκλήσεις ασφαλείας στη γειτονιά της ΕΕ.

Η συνέχιση και ενίσχυση της βοήθειας προς την Ουκρανία αποτελεί τον πρώτο και κύριο άξονα της συζήτησης. Με τον πόλεμο να διανύει τον τρίτο του χρόνο και την ρωσική επιθετικότητα να παραμένει αμείωτη, ο Κόστα ζητά από τους ηγέτες «σαφείς πολιτικές αποφάσεις» τόσο για τη στρατιωτική στήριξη όσο και για τους μηχανισμούς χρηματοδότησης που θα καλύψουν τις ανάγκες της επόμενης περιόδου.

Στο τραπέζι επανέρχεται και η ευρωπαϊκή πρόταση για αξιοποίηση των κερδών από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Παρότι αρκετά κράτη-μέλη στηρίζουν την κατεύθυνση αυτή, κράτη όπως το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο ζητούν πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας, τόσο σε νομικό όσο και σε χρηματοοικονομικό επίπεδο.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισημαίνει επίσης την ανάγκη επιτάχυνσης των παραδόσεων αμυντικού εξοπλισμού και ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, στοιχεία που συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια ολόκληρης της Ανατολικής Πτέρυγας.

Μέση Ανατολή: Πίεση για ενιαία ευρωπαϊκή θέση

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί και στην κρίσιμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου οι εξελίξεις στη Γάζα και η πρόσφατη απόφαση του ΟΗΕ για κατάπαυση πυρός έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα. Κράτη όπως η Ιρλανδία προωθούν μια πιο σταθερή και κοινή ευρωπαϊκή γραμμή υπέρ της λύσης δύο κρατών, ζητώντας από την ΕΕ να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο διπλωματικά.

Η συζήτηση αυτή συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη έννοια της «στρατηγικής αυτονομίας», την οποία ο Κόστα θέτει σταθερά στο επίκεντρο: από την ενεργειακή ασφάλεια και τις αλυσίδες εφοδιασμού έως τη διαχείριση περιφερειακών συγκρούσεων.

ΠΔΠ 2028-2034: Ο νέος προϋπολογισμός και οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες

Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο είναι το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2028-2034. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι ηγέτες καλούνται να συμφωνήσουν στη χρηματοδοτική κατεύθυνση για:

τη στήριξη της Ουκρανίας,

την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας,

την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση,

και τη συνοχή για τα κράτη-μέλη.

Παράλληλα, θα εξεταστούν προτάσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ: απλούστευση κανονισμών, ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, επενδύσεις σε βιομηχανικές αλυσίδες και τεχνολογίες αιχμής, καθώς και μέτρα για στήριξη της καινοτομίας.

Ο Κόστα θέτει και την ενεργειακή κυριαρχία ως βασικό πυλώνα της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι οι πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια πρέπει να συμβαδίζουν με την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.

Διεύρυνση: Το μέλλον της Ένωσης στο τραπέζι

Ένα ακόμα κρίσιμο σημείο της πρόσκλησης είναι η πρόθεση για μια «στρατηγική συζήτηση» γύρω από τη διεύρυνση και τη μελλοντική αρχιτεκτονική της ΕΕ. Η Κομισιόν έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο για τις ενταξιακές διαδικασίες αρκετών χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και αρκετά κράτη-μέλη θεωρούν ότι ο Δεκέμβριος πρέπει να αποτελέσει μήνα σαφούς πολιτικού μηνύματος.

Η διεύρυνση περιγράφεται ως «επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα» – ένα αφήγημα που ο Κόστα φαίνεται αποφασισμένος να ενισχύσει.

Euro Summit: Εμβάθυνση της οικονομικής ενοποίησης

Τέλος, στην ειδική συνεδρίαση για την ευρωζώνη, οι ηγέτες θα συζητήσουν την περαιτέρω ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, καθώς και τον διεθνή ρόλο του ευρώ, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών αβεβαιοτήτων.