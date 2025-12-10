Πρωτοφανείς έλεγχοι στις ΗΠΑ: Οι ταξιδιώτες θα αποκαλύπτουν 5 χρόνια ιστορικού στα social media!

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν να επιβάλλουν μία πρωτοφανή αλλαγή στις ταξιδιωτικές τους οδηγίες. Σύμφωνα με την Washington Post θα απαιτούν από τους επισκέπτες χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα να παρέχουν έως και πέντε χρόνια ιστορικού δραστηριότητας στα κοινωνικά τους δίκτυα!

Στο πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα περιλαμβάνονται δεκάδες χώρες, μεταξύ των οποίων πολλές ευρωπαϊκές, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, το Μπρουνέι, η Σιγκαπούρη, το Κατάρ, το Ισραήλ και η Χιλή.

Η πρόταση της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP), η οποία αναρτήθηκε στο Federal Register, προτείνει την προσθήκη των κοινωνικών δικτύων ως «υποχρεωτικό στοιχείο δεδομένων» για την αίτηση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Άδειας Ταξιδιού (ESTA).

Οι αιτούντες θα πρέπει επίσης να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες «όπου είναι εφικτό», σύμφωνα με την πρόταση. Η λίστα περιλαμβάνει αριθμούς τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, διευθύνσεις email που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια, διευθύνσεις IP και μεταδεδομένα από ηλεκτρονικά υποβληθείσες φωτογραφίες, καθώς και βιομετρικά δεδομένα, όπως στοιχεία προσώπου, δακτυλικά αποτυπώματα, DNA και ίριδας.

Θα απαιτείται επίσης οι αιτούντες να παρέχουν πληροφορίες για τα μέλη της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, αριθμών τηλεφώνου, ημερομηνιών γέννησης, τόπων γέννησης και κατοικιών.

Σύμφωνα με την CBP, η πρόταση είναι ανοιχτή για δημόσια διαβούλευση 60 ημερών.

Το ESTA είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που χρησιμοποιείται από τουρίστες και άτομα που ταξιδεύουν για σύντομες επαγγελματικές επισκέψεις και εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του προγράμματος απαλλαγής από βίζα. Επιτρέπει στους πολίτες επιλεγμένων χωρών να επισκέπτονται τις ΗΠΑ για έως και 90 συνεχόμενες ημέρες. Η άδεια κοστίζει 40 δολάρια και συνήθως ισχύει για δύο χρόνια, κατά τα οποία ο κάτοχος μπορεί να εισέλθει στη χώρα πολλές φορές.

Ο Farshad Owji, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης Δικηγόρων Μετανάστευσης και εταίρος στη δικηγορική εταιρεία WR Immigration, δήλωσε ότι η πρόταση μπορεί να «παγώσει τα ταξίδια και την ελευθερία έκφρασης».

«Ουσιαστικά, οι άνθρωποι θα αυτολογοκρίνονται και θα αποφεύγουν να έρθουν στις ΗΠΑ συνολικά, και αυτό επηρεάζει τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις και τη διεθνή εικόνα της Αμερικής.»

Ο Owji πρόσθεσε ότι φαίνεται πως η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει την αξιολόγηση των κοινωνικών δικτύων για να «κατανοήσει την άποψη του ατόμου σχετικά με την παγκόσμια πολιτική».

«Το ότι κάποιος έχει την υπηκοότητα μιας χώρας του προγράμματος ESTA δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει πολιτικές απόψεις ευθυγραμμισμένες με τις απόψεις της εκάστοτε κυβέρνησης», είπε.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης την κατάργηση της δυνατότητας υποβολής αίτησης ESTA μέσω της κυβερνητικής ιστοσελίδας και αντί αυτού θα απαιτεί από τους αιτούντες να χρησιμοποιούν την εφαρμογή ESTA Mobile. Η CBP εκτιμά ότι πάνω από 14 εκατομμύρια άνθρωποι ετησίως θα χρησιμοποιούν την εφαρμογή ESTA Mobile μετά την εφαρμογή των αλλαγών.

Παρόμοιες απαιτήσεις έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες κατηγορίες βίζας στο παρελθόν.

Από το 2019, όλοι οι αιτούντες μεταναστευτικών και μη μεταναστευτικών θεωρήσεων απαιτείται να δηλώνουν τους λογαριασμούς τους στα κοινωνικά δίκτυα — μια αλλαγή που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη κυβέρνηση Τραμπ και αφορούσε περίπου 15 εκατομμύρια αιτούντες ετησίως, σύμφωνα με ανάλυση του Brennan Center for Justice.

Τον Ιούνιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επέβαλε στους αιτούντες φοιτητικών θεωρήσεων να έχουν τους λογαριασμούς τους στα κοινωνικά δίκτυα ρυθμισμένους ως δημόσιους, και η ίδια απαίτηση θα τεθεί σύντομα σε ισχύ για τους αιτούντες βίζα H-1B για εξειδικευμένους εργαζόμενους.