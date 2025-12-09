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Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί και πρέπει να είναι δωρεάν το μεσημέρι
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
13:30 - 09 Δεκ 2025

Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί και πρέπει να είναι δωρεάν το μεσημέρι

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση της Αυστραλίας επισημοποιεί την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών και παρά τις ενστάσεις που εκφράζονται, η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να τη μιμηθεί. Η Αυστραλία αποφάσισε επίσης να υποχρεώσει τους παρόχους ενέργειας να προσφέρουν δωρεάν ώρες στους πολίτες, με βάση το σχεδιασμό της για φθηνότερη ενέργεια. Θα εξετάσουν τα ελληνικά κόμματα και αυτή την οπτική;

Το ενεργειακό ασφαλώς δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, όπως άλλωστε επαναλαμβάνει η κυβέρνηση για να αποποιηθεί τις ευθύνες της. Πέρα, όμως, από το να επιρρίπτει ευθύνες στους εξωγενείς παράγοντες μπορεί να υιοθετήσει και έξυπνες διεθνείς πρακτικές, για να ελαφρύνει τους πολίτες.

Προτείνουμε λοιπόν το αυστραλιανό παράδειγμα, όπου ο υπουργός κλιματικής αλλαγής και ενέργειας ανακοίνωσε πρόσφατα ότι πολύ σύντομα οι πάροχοι ηλεκτρισμού θα υποχρεωθούν να προσφέρουν τουλάχιστον τρεις δωρεάν ώρες μεσημεριανής ενέργειας σε ορισμένες περιοχές.

Το σκεπτικό της απόφασης είναι πως οι πολίτες θα έχουν έτσι ένα κίνητρο να αξιοποιήσουν αυτές τις ώρες για να φορτίζουν τα ηλεκτρικά τους οχήματα, να προθερμαίνουν ή να προψύχουν τα σπίτια τους και να αποθηκεύουν περισσότερη καθαρή ενέργεια σε μπαταρίες όταν αυτή είναι άφθονη και φθηνή. Έτσι, αργότερα μέσα στην ημέρα, όταν το σύστημα βασίζεται σε πιο ακριβά και πιο ρυπογόνα καύσιμα, η ζήτηση θα είναι χαμηλότερη, μειώνοντας το κόστος για όλους.

Η Ελλάδα έχει επενδύσει στις ΑΠΕ. Γιατί να μην αξιοποιηθεί υπέρ των πολιτών η φθηνή ενέργεια; Υπάρχουν βέβαια οι ζώνες φθηνότερου ρεύματος, αλλά μόνο για όσους έχουν ειδικά ρολόγια. Οι ΑΠΕ δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει φθηνότερο ή ακόμα και δωρεάν ρεύμα σε συγκεκριμένες ώρες για όλους.

Στη στρατηγική τους για μείωση των τιμών για τους καταναλωτές, πολλές κυβερνήσεις εξετάζουν επίσης τη μείωση των κερδών των εταιρειών ηλεκτρισμού. Όχι απαγορεύοντας βέβαια να έχουν κέρδη, αλλά προτρέποντάς τους να επενδύσουν τα κέρδη τους σε υποδομές που θα οδηγήσουν τελικά σε μείωση του κόστους για τους καταναλωτές.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, για παράδειγμα, προωθεί έναν τέτοιο νόμο ώστε οι πάροχοι να μην μπορούν να επιβαρύνουν τους πολίτες για επενδύσεις σε υποδομές.

Τρίτος τρόπος μείωσης των τιμών είναι η αφαίρεση των τελών που σχετίζονται με την κλιματική κρίση από τους λογαριασμούς. Οι πυρκαγιές, οι καύσωνες και οι πλημμύρες απαιτούν περισσότερες επενδύσεις στις υποδομές και σε πολλές περιπτώσεις οι πολίτες τις πληρώνουν μέσα από κλιματικά τέλη που αυξάνουν τους τελικούς λογαριασμούς.

Θα ήταν προτιμότερο να πληρώσουν περισσότερα τα κράτη και φυσικά οι εταιρείες. Όχι μόνο οι εταιρείες ενέργειας, αλλά και οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων ή οι κατασκευαστικές.

Προφανώς, τα παραπάνω αφορούν άμεσα και το μεγάλο θέμα των ημερών που είναι το αγροτικό. Ο πρωτογενής τομέας πλήττεται άμεσα από την κλιματική κρίση, που μεταξύ άλλων ανεβάζει σημαντικά και το ενεργειακό κόστος. Είναι ένα από τα αιτήματα των αγροτών που η κυβέρνηση κάνει ότι δεν ακούει...

Τελευταία τροποποίηση στις 09/12/2025 - 19:41
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