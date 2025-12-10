ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Απόβαση» με τρακτέρ στο λιμάνι του Βόλου - «Μπλόκα» στη θάλασσα και από τους ψαράδες
Ειδήσεις
11:02 - 10 Δεκ 2025

«Απόβαση» με τρακτέρ στο λιμάνι του Βόλου - «Μπλόκα» στη θάλασσα και από τους ψαράδες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι του Βόλου από τη στεριά, ενώ ψαράδες το μπλόκαραν μέσω θαλάσσης ως ένδειξη συμπαράστασης.

Μετά την κατάληψη των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο, αγρότες από τη Μαγνησία και τη Θεσσαλία έχουν κάνει... απόβαση στο λιμάνι του Βόλου, πραγματοποιώντας δυναμική κινητοποίηση με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο της πίεσης που ασκούν προς την κυβέρνηση, ζητώντας άμεσες λύσεις στα αιτήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και επιμέρους θέματα που«πνίγουν» τον πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες τονίζουν πως η παρουσία τους στον Βόλο αποτελεί μήνυμα αποφασιστικότητας και συνέχισης του αγώνα τους.

Παραμένει άγνωστο πόσο θα διαρκέσει ο αποκλεισμός της κεντρικής προβλήτας, ενώ ανησυχία επικρατεί και για την ομαλή διεξαγωγή των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου έχει ήδη εκδώσει προειδοποίηση για ενδεχόμενες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία επιβατών και χρηστών των λιμενικών εγκαταστάσεων.

{https://www.facebook.com/Reuters/videos/2621369208219086}

Τελευταία τροποποίηση στις 10/12/2025 - 13:38
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βόλος: Απέσπασαν €370.000 από 13χρονο – Ποιοι και γιατί τον εκβίαζαν
Ειδήσεις

Βόλος: Απέσπασαν €370.000 από 13χρονο – Ποιοι και γιατί τον εκβίαζαν

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Πολιτική

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Qu Shengbin (ΟΛΠ): Σχέδιο για περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών
Ναυτιλία

Qu Shengbin (ΟΛΠ): Σχέδιο για περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
22/06/2026 - 14:21

ΚΕΦΙΜ: Τη νύχτα κατατίθενται 8 στις 10 τροπολογίες της τελευταίας στιγμής

Πολιτική
22/06/2026 - 14:15

ΠΑΣΟΚ: Το ελβετικό «φρένο» στη Mercosur δικαιώνει τη γραμμή των ευρωβουλευτών μας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:11

Το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει προς τον 7ο πρωθυπουργό του σε 10 χρόνια

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:03

Δύο χρόνια Στάρμερ: Οι μεταρρυθμίσεις, τα λάθη και το άδοξο τέλος

Ειδήσεις
22/06/2026 - 13:55

AP: Ανησυχία για την εξάπλωση του Έμπολα στο Κονγκό - Πρόκληση η ιχνηλάτηση κρουσμάτων

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 13:50

Συμφωνία της χρονιάς στα IFLR Europe Awards 2026 η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext

Υγεία
22/06/2026 - 13:34

Θετική έκβαση για τον Έλληνα ταξιδιώτη που είχε τεθεί σε καραντίνα λόγω έκθεσης στο χανταϊό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/06/2026 - 13:34

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7GT στην Ελλάδα

Νομίσματα
22/06/2026 - 13:33

Στα $64.000 το Bitcoin – Γιατί οι αναλυτές βλέπουν τέλος στη φάση διόρθωσης

Πολιτική
22/06/2026 - 13:32

Η κυβέρνηση καλύπτει πλήρως την Ασημακοπούλου - ΠΑΣΟΚ: Η επιτομή της «επιτελικής αριστείας»

Πολιτική
22/06/2026 - 13:24

Αντεπίθεση Δραγασάκη στον Στουρνάρα για το «παράλληλο νόμισμα»

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 13:21

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 13:11

Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 13:00

Η Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς και έκτακτα μέτρα σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:48

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 12:39

«Σκάει» βόμβα στο Ασφαλιστικό και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα

ΥΔΡΕΥΣΗ
22/06/2026 - 12:34

Τήνος: Η τετραετής λειψυδρία φέρνει απαγορεύσεις και παρεμβάσεις

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καύσιμα τέλος στην Κριμαία καθώς τα ουκρανικά drones χτυπούν τις μεταφορές

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καταδίκη της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή email αποδήμων - Οι ποινές

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 12:09

Όλα όσα έγιναν στο 7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26: Προτεραιότητες και προκλήσεις στις συνταξιοδοτικές παροχές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/06/2026 - 11:59

Οι τρεις άξονες ανάπτυξης της ΔΕΗ έως το 2030: Το νέο στρατηγικό στοίχημα του Ομίλου

Πολιτική
22/06/2026 - 11:50

Θεοδωρικάκος: To PosoKanei αποτελεί ένα αυτονόητο χρήσιμο μέτρο ενημέρωσης των καταναλωτών

Ειδήσεις
22/06/2026 - 11:37

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ - Η διαδικασία και το φαβορί για τη διαδοχή του

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 11:35

ΕΑΕΕ: Πάνω από 13.000 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης εξακριβώθηκαν τη διετία 2023 - 2024

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/06/2026 - 11:30

Γεμίσαμε μετανάστες

Ναυτιλία
22/06/2026 - 11:28

ΟΛΠ ΑΕ: Απονομή του σήματος διαφορετικότητας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 11:25

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Η νέα ΚΥΑ για τις μετακινήσεις συντηρεί την ταλαιπωρία και τα εμπόδια στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 11:22

Διάκριση της Piraeus Factoring στα διεθνή FCI Awards 2026

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/06/2026 - 11:16

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita!

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 11:06

Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε Μέση Ανατολή και Βρετανία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ