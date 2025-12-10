«Απόβαση» με τρακτέρ στο λιμάνι του Βόλου - «Μπλόκα» στη θάλασσα και από τους ψαράδες

Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι του Βόλου από τη στεριά, ενώ ψαράδες το μπλόκαραν μέσω θαλάσσης ως ένδειξη συμπαράστασης.

Μετά την κατάληψη των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο, αγρότες από τη Μαγνησία και τη Θεσσαλία έχουν κάνει... απόβαση στο λιμάνι του Βόλου, πραγματοποιώντας δυναμική κινητοποίηση με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο της πίεσης που ασκούν προς την κυβέρνηση, ζητώντας άμεσες λύσεις στα αιτήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και επιμέρους θέματα που«πνίγουν» τον πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες τονίζουν πως η παρουσία τους στον Βόλο αποτελεί μήνυμα αποφασιστικότητας και συνέχισης του αγώνα τους.

Παραμένει άγνωστο πόσο θα διαρκέσει ο αποκλεισμός της κεντρικής προβλήτας, ενώ ανησυχία επικρατεί και για την ομαλή διεξαγωγή των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου έχει ήδη εκδώσει προειδοποίηση για ενδεχόμενες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία επιβατών και χρηστών των λιμενικών εγκαταστάσεων.

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