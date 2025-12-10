Λαγκάρντ: Η Ευρωζώνη έχει αποδειχθεί ανθεκτική στους αμερικανικούς δασμούς – Σε καλό επίπεδο ο πληθωρισμός

Οι νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάζουν ενδεχομένως μια πιο αισιόδοξη προοπτική για την οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με την πρόεδρό της, Κριστίν Λαγκάρντ.

Η οικονομία της Ευρωζώνης των 20 χωρών έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική στους αμερικανικούς δασμούς σε σχέση με τους αρχικούς φόβους, δήλωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ σε εκδήλωση των Financial Times. Η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντέδρασε σε αυτά τα μέτρα, ενώ το ευρώ δεν υποτιμήθηκε και η αγορά εργασίας παρέμεινε ισχυρή.

«Στις τελευταίες προβλέψεις, αναθεωρήσαμε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις μας», δήλωσε την Τετάρτη. «Υποψιάζομαι ότι θα το ξανακάνουμε τον Δεκέμβριο».

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εμφανίζονται όλο και πιο πεπεισμένοι ότι το κόστος δανεισμού μπορεί να παραμείνει αμετάβλητο στο άμεσο μέλλον, χάρη εν μέρει στην ανθεκτικότητα της οικονομίας. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 0,3% το τρίτο τρίμηνο, περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Οι δηλώσεις της Λαγκάρντ έρχονται να προστεθούν στους αξιωματούχους της ΕΚΤ που δεν βλέπουν την ανάγκη περαιτέρω χαλάρωσης, όπως του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Λιθουανίας, Gediminas Simkus, ο οποίος έκανε στροφή 180 μοιρών σε σχέση με προηγούμενα σχόλιά του ότι ο πληθωρισμός ενδέχεται να πέσει κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ. Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Isabel Schnabel πήγε ένα βήμα παραπέρα, δηλώνοντας ότι είναι ικανοποιημένη με τη στάση των επενδυτών και ότι η επόμενη κίνηση θα είναι αύξηση.

Σχόλια τέτοιο είδους έκαναν τους επενδυτές να μην αναμένουν πλέον μειώσεις από την κεντρική τράπεζα με έδρα τη Φρανκφούρτη το επόμενο έτος. Οι κινήσεις αυτές αντικατοπτρίστηκαν σε όλο τον κόσμο, με τις αποδόσεις των παγκόσμιων ομολόγων να αυξάνονται στα υψηλότερα επίπεδα που είχαν σημειωθεί το 2009, λόγω των προσδοκιών ότι οι κύκλοι μείωσης των επιτοκίων από τις ΗΠΑ έως την Αυστραλία ενδέχεται να τελειώσουν σύντομα.

«Με ιστορικό πληθωρισμού περίπου 2% και μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη για 2%, θα έλεγα και πάλι ότι βρισκόμαστε σε καλή θέση», δήλωσε η Λαγκάρντ, περιγράφοντας την οικονομία ως «αρκετά κοντά στις δυνατότητές της».