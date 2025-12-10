«Σύσταση» ΔΝΤ στην Κίνα να στηρίξει την εγχώρια κατανάλωση και να μειώσει την εξαγωγική της εξάρτηση

Η Κίνα θα χρειαστεί να «επιταχύνει» τη στήριξη της εγχώριας κατανάλωσης και να μειώσει την εξάρτησή της από τις εξαγωγές για την ανάπτυξη, δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

«Ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, η Κίνα είναι απλώς πολύ μεγάλη για να επιτύχει σημαντική ανάπτυξη μέσω των εξαγωγών, και η συνέχιση της εξάρτησης από εξαγωγικού τύπου ανάπτυξη ενέχει κινδύνους και μπορεί να επιτείνει τις παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις», είπε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη (10/12), όπως μεταδίδει το CNBC.

Σημείωσε ότι η χώρα πρέπει να «επιταχύνει» το δεκαετιών σχέδιο στροφής μακριά από την εξάρτηση από τις εξαγωγές, προσθέτοντας ότι αυτό θα είναι «επωφελές για την Κίνα και για την παγκόσμια οικονομία».

Είπε ότι η αλλαγή αυτή χρειάζεται να γίνει «ώστε να μην προκληθεί η λήψη μέτρων από άλλες χώρες για τον περιορισμό των κινεζικών εξαγωγών».

Οι δηλώσεις της έρχονται ενώ οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ έχουν ενταθεί, ενώ και η Ευρώπη καθώς και χώρες όπως το Μεξικό εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικές απέναντι στον αυξανόμενο όγκο αυτοκινήτων και άλλων προϊόντων που εισάγονται από την Κίνα. Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας έφθασε σε επίπεδο-ρεκόρ άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για το έτος έως και τον Νοέμβριο.

Η εγχώρια κατανάλωση παραμένει υποτονική από την πανδημία, εν μέρει επειδή η συνεχιζόμενη κρίση στον κτηματομεσιτικό τομέα έχει επιβαρύνει το κλίμα των νοικοκυριών.

Η Γκεοργκίεβα δήλωσε ότι το ΔΝΤ εκτιμά πως η Κίνα θα χρειαστεί να δαπανήσει περίπου το 5% του ΑΕΠ της μέσα στα επόμενα τρία χρόνια για να επιλύσει «αποφασιστικά» τα προβλήματα του κτηματομεσιτικού τομέα. Είπε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αυστηρότερη διαχείριση της δημοσιονομικής και βιομηχανικής πολιτικής.

Πρόσθεσε πως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να είναι πιο δραστικοί στην ολοκλήρωση των προπωλημένων κατοικιών — και πιο αποφασιστικοί στο να επιτρέψουν σε «μη βιώσιμους» Κινέζους κατασκευαστές να αποχωρήσουν από την αγορά.

«Τους αποκαλούμε εταιρείες–ζόμπι. Λοιπόν, αφήστε τα ζόμπι να φύγουν», είπε.

Η Γκεοργκίεβα ανέφερε επίσης ότι η ανάλυση του ΔΝΤ δείχνει πως η αύξηση των δαπανών για κοινωνική στήριξη, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, θα μπορούσε να ενισχύσει την κατανάλωση έως και κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα.

Τόνισε την ανάγκη για συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής, αλλά υπογράμμισε πως οι αγορές πρέπει να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο, ιδιαίτερα στην τεχνολογική ανάπτυξη της Κίνας και στη διαμόρφωση της ισοτιμίας του γουάν.

«Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι μια ισοτιμία του RMB που καθορίζεται από την αγορά και αντικατοπτρίζει τα θεμελιώδη μεγέθη», πρόσθεσε.

Το ΔΝΤ ανέφερε σε ανακοίνωση την Τετάρτη ότι ο χαμηλός πληθωρισμός στην Κίνα, σε σχέση με τους εμπορικούς της εταίρους, έχει οδηγήσει σε πραγματική υποτίμηση της ισοτιμίας, συμβάλλοντας στις ισχυρές εξαγωγές και στην αύξηση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Αναθεώρηση του ΑΕΠ της Κίνας

Το ΔΝΤ την Τετάρτη αύξησε επίσης την πρόβλεψή του για την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας το επόμενο έτος στο 4,5%, βασιζόμενο στην εγχώρια τόνωση και σε χαμηλότερους των αναμενομένων δασμούς.

Πρόκειται για αύξηση 0,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την πρόβλεψη του Οκτωβρίου. Ο οργανισμός αναβάθμισε επίσης την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2025 κατά 0,2 μονάδες στο 5%.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στην Κίνα θα αυξηθεί κατά μέσο όρο στο 0,8% το επόμενο έτος, από 0% φέτος.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η Κίνα ανακοίνωσε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο σχεδόν δύο ετών, φτάνοντας στο 0,7% τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση.

Το ΔΝΤ σημείωσε ότι η μετάβαση του Πεκίνου σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται περισσότερο στην κατανάλωση «απαιτεί πιο άμεση και δυναμική» τόνωση.

Οι Κινέζοι ηγέτες ανακοίνωσαν τον Οκτώβριο ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι για την επόμενη πενταετία θα περιλαμβάνουν μεγαλύτερες προσπάθειες ενίσχυσης της κατανάλωσης, πέραν της τεχνολογικής αυτάρκειας. Οι κορυφαίοι αξιωματούχοι αναμένεται να πραγματοποιήσουν την ετήσια συνεδρίασή τους αργότερα αυτή την εβδομάδα, ώστε να συζητήσουν τα οικονομικά σχέδια για τον επόμενο χρόνο.

Επίσκεψη του ΔΝΤ στην Κίνα

Οι εκπρόσωποι του Ταμείου μίλησαν στο τέλος μιας επίσκεψης 10 ημερών στο Πεκίνο και τη Σαγκάη, στο πλαίσιο της ετήσιας οικονομικής αξιολόγησης της Κίνας, γνωστής ως Διαβούλευση Άρθρου IV.

Η Γκεοργκίεβα συμμετείχε στις συζητήσεις με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, τον διοικητή της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας Παν Γκονγκσενγκ, τον υπουργό Οικονομικών Λαν Φοάν και τον υπουργό Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο.

Ο Λι συναντήθηκε με την Γκεοργκίεβα και τους επικεφαλής άλλων εννέα μεγάλων διεθνών οικονομικών οργανισμών την Τρίτη στο Πεκίνο. Ο Κινέζος πρωθυπουργός ζήτησε ενισχυμένη συνεργασία και είπε ότι η Κίνα θα μπορέσει να επιτύχει τους οικονομικούς στόχους της για φέτος.

Την επίσκεψη του ΔΝΤ ηγήθηκε η Σονάλι Τζαΐν-Τσάντρα, επικεφαλής αποστολής για την Κίνα. Ο Πρώτος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΔΝΤ, Νταν Κατζ, συμμετείχε σε μέρος της αποστολής και συναντήθηκε με υψηλόβαθμους Κινέζους αξιωματούχους.