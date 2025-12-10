Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν τάνκερ στη Βενεζουέλα – Εντείνεται η πίεση προς τον Μαδούρο

Η κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει κατασχέσει ένα τάνκερ πετρελαίου ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters την Τετάρτη (10/12)

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω μιας μαζικής στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στην περιοχή, η οποία περιλαμβάνει ένα αεροπλανοφόρο, μαχητικά αεροσκάφη και δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες.

Οι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι η επιχείρηση διεξήχθη από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ. Δεν αποκάλυψαν το όνομα του τάνκερ ούτε το ακριβές σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η αναχαίτιση.

Η Ακτοφυλακή παρέπεμψε τα ερωτήματα στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας επίσης δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Βενεζουέλα εξήγαγε πάνω από 900.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα τον περασμένο μήνα, τον τρίτο υψηλότερο μηνιαίο μέσο όρο μέχρι στιγμής φέτος, καθώς η κρατική εταιρεία PDVSA εισήγαγε περισσότερη ναφθά για να αραιώσει την παραγωγή εξαιρετικά βαρέος πετρελαίου. Παρά την αυξανόμενη πίεση κατά του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, η Ουάσινγκτον δεν είχε προχωρήσει σε ενέργειες που να επηρεάζουν τις ροές πετρελαίου της χώρας.

Οι εξαγωγές πετρελαίου αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων της Βενεζουέλας. Η χώρα δυσκολεύεται να πουλήσει το αργό πετρέλαιό της σε πλήρη τιμή στην Κίνα, τον βασικό προορισμό των εξαγωγών της, λόγω της αυξανόμενης ανταγωνιστικότητας από το πετρέλαιο της Ρωσίας και του Ιράν, το οποίο τελεί επίσης υπό κυρώσεις.