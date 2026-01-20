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Μαρινάκης για μπλόκα: Δείξαμε ανοχή σε μια φασίζουσα συμπεριφορά που συνιστά παράνομη πράξη
Πολιτική
10:27 - 20 Ιαν 2026

Μαρινάκης για μπλόκα: Δείξαμε ανοχή σε μια φασίζουσα συμπεριφορά που συνιστά παράνομη πράξη

Reporter.gr Newsroom
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 «Έχει δοθεί ξεκάθαρη εντολή οι αρχές να μην επιτρέψουν να κλείσουν ξανά οι δρόμοι. Πιστεύουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο», ανέφερε την Τρίτη (20/1) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα αγροτικά μπλόκα. 

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έδειξε ανοχή όλο αυτό το διάστημα σε μια «φασίζουσα συμπεριφορά που συνιστά παράνομη πράξη», για να εκτονωθεί η κατάσταση.

Αναλυτικότερα όσα είπε στον ΣΚΑΪ:

Σε ερώτηση αν μπορεί να φτάσει το ρεύμα για τους αγρότες στα 7 λεπτά υπογράμμισε ότι «το καλύτερο που μπορούσε να γίνει, έχει γίνει», προσθέτοντας ότι «έχουμε το φθηνότερο αγροτικό ρεύμα στην Ευρώπη».

Τόνισε παράλληλα ότι τα αρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται ανάλογα αιτήματα που έχει υποβάλλει και η βιομηχανία.

Με αφορμή την συζήτηση στη Βουλή επί της προτάσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα που θα λάβει χώρα την Τετάρτη (21/1) ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «το νόημα της διακομματικής επιτροπής είναι να φύγουμε από τα στενά αιτήματα και να δούμε πώς θα έχει μέλλον ο πρωτογενής τομέας, αλλά και να παρουσιαστούν πολιτικές που δεν έχουν αναδειχθεί».

Αναφορικά για τη Γροιλανδία τόνισε ότι είναι ευρωπαϊκό έδαφος χωρίς αστερίσκο, ότι «δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το διεθνές δίκαιο» αλλά όπως ανέφερε «αντιλαμβανόμαστε και τις ανησυχίες της Αμερικής που πρέπει να δει περαιτέρω λύσεις».

Για τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι αναμένεται η οριστικοποίηση της ημερομηνίας.

«Πιστεύουμε στον διάλογο. Στον διάλογο διεκδικείς και δεν υποχωρείς από πάγιες εθνικές θέσεις», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

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