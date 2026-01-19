Μπλόκα: Θετική μόνο σε τεχνικές παρεμβάσεις η κυβέρνηση – Προβληματισμένοι οι αγρότες

Τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τους εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, στην πολυαναμενόμενη συνάντηση που διήρκεσε τεσσεράμισι ώρες.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, επρόκειτο για μία από τις μακρύτερες συσκέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ, γεγονός που, όπως επισημαίνεται, κατέδειξε τη βαρύτητα που αποδόθηκε στα ζητήματα του αγροτικού κόσμου

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχει απαίτηση για απόλυτη σύγκλιση απόψεων, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για έναν ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο που θα συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης των τελευταίων εβδομάδων. Όπως ανέφερε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν δίκαια αιτήματα των αγροτών, μέσα όμως στα δεδομένα δημοσιονομικά όρια. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι η συγκεκριμένη συνάντηση θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις που απαντούν σε διαχρονικά αιτήματα του αγροτικού κόσμου, όπως η στήριξη στο αγροτικό ρεύμα και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο απευθείας στην αντλία. Αναφέρθηκε επίσης στη δυνατότητα ενίσχυσης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, μέσω ανακατανομής πόρων που εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Μεταξύ των αιτημάτων που τέθηκαν από τους αγρότες περιλαμβάνονται η διατήρηση χαμηλής τιμής στο αγροτικό ρεύμα, η δυνατότητα ένταξης σε ρυθμίσεις μικρότερης διάρκειας για τους συνεπείς αγρότες, η συχνότερη έκδοση λογαριασμών από τη ΔΕΗ, καθώς και η αναπροσαρμογή και ο επαναυπολογισμός των επιδοτούμενων λίτρων καυσίμων με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε καλλιέργειας.

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Προβληματισμός στις τάξεις των αγροτών

Παρά τη μακρά διάρκεια της συνάντησης και τη συζήτηση πολλών θεμάτων, αρκετοί αγρότες αποχώρησαν προβληματισμένοι, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους. Υποστήριξαν ότι ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια και ότι δεν διαφάνηκε, κατά την άποψή τους, επαρκής πολιτική βούληση για άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.

Τεχνικά ζητήματα στο επίκεντρο

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, έκανε λόγο για μια «αναλυτική και παραγωγική συζήτηση», κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Όπως σημείωσε, υπήρξε εστίαση στο κόστος παραγωγής, στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και στον τρόπο εφαρμογής της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο.

Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι συζητήθηκαν τεχνικά ζητήματα, όπως η συχνότερη έκδοση λογαριασμών ρεύματος, η δυνατότητα ευνοϊκότερων ρυθμίσεων για συνεπείς αγρότες, καθώς και η αναπροσαρμογή και ο επαναυπολογισμός των επιδοτούμενων λίτρων καυσίμων ανά καλλιέργεια. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε θέματα που αφορούν τις δηλώσεις ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, την ενίσχυση συγκεκριμένων καλλιεργειών, αλλά και ζητήματα της κτηνοτροφίας, της αλιείας και της μελισσοκομίας, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ενίσχυσης των ριζοπαραγωγών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης συμφωνήθηκε η συμμετοχή εκπροσώπων των αγροτών σε επιμέρους επιτροπές, οι οποίες θα συγκροτηθούν για να επεξεργαστούν συγκεκριμένες λύσεις και προτάσεις για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

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Την Τρίτη τα νεότερα από τα μπλόκα

Την ίδια ώρα, οι αγρότες τηρούν στάση αναμονής, καθώς αναμένεται να ενημερώσουν την Τρίτη (20/1) τους συναδέλφους τους για το περιεχόμενο της συνάντησης, οπότε και θα κριθεί η περαιτέρω μορφή των κινητοποιήσεων.

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