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Αιματηρή επίθεση σε πανεπιστημιούπολη των ΗΠΑ – Νεκροί και τραυματίες στο Brown
Ειδήσεις
10:39 - 14 Δεκ 2025

Αιματηρή επίθεση σε πανεπιστημιούπολη των ΗΠΑ – Νεκροί και τραυματίες στο Brown

Reporter.gr Newsroom
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Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το Σάββατο στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, βυθίζοντας στο πένθος μία από τις πιο ιστορικές και prestigieux πανεπιστημιουπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα άνοιξε πυρ μέσα σε κτήριο της Σχολής Μηχανικών, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας εννέα ακόμη, ενώ η αστυνομία εξακολουθούσε μέχρι αργά το βράδυ να αναζητά τον δράστη.

Η πρόεδρος του πανεπιστημίου, Κριστίνα Πάξον, δήλωσε ότι ενημερώθηκε πως τα δέκα άτομα που δέχθηκαν πυρά ήταν φοιτητές. Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε από θραύσματα, χωρίς να είναι σαφές αν ανήκει επίσης στη φοιτητική κοινότητα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο του Ρόουντ Άιλαντ, όπου ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έξι σε μονάδα εντατικής θεραπείας με σταθερή εικόνα και δύο σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με το AP.

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη τελικές εξετάσεις, στο κτήριο Barus & Holley, ένα επταώροφο συγκρότημα που στεγάζει τη Σχολή Μηχανικών και το τμήμα Φυσικής. Το κτήριο περιλαμβάνει περισσότερα από 100 εργαστήρια και δεκάδες αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία. Παρότι οι εξωτερικές πόρτες ήταν ξεκλείδωτες, οι αίθουσες όπου διεξάγονταν εξετάσεις απαιτούσαν πρόσβαση με κάρτα, γεγονός που γεννά ερωτήματα για το πώς ο δράστης κατάφερε να εισέλθει στην αίθουσα του πρώτου ορόφου όπου άνοιξε πυρ.

Ο ύποπτος περιγράφεται ως άνδρας, πιθανόν γύρω στα 30, ντυμένος με σκούρα ρούχα. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή αρχηγό της αστυνομίας του Πρόβιντενς, Τίμοθι Ο’Χάρα, κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να απομακρύνεται από το κτήριο, χωρίς ωστόσο να είναι ορατό το πρόσωπό του. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να φορούσε μάσκα παραλλαγής. Οι αρχές εκτιμούν ότι χρησιμοποίησε πιστόλι.

Πανικός στην πανεπιστημιούπολη και ανθρωποκυνηγητό

Μετά την επίθεση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εξαπλώθηκαν στην πανεπιστημιούπολη και στη γύρω εύπορη γειτονιά με τα ιστορικά σπίτια, ερευνώντας ακαδημαϊκά κτήρια, αυλές και βεράντες. Ο δήμαρχος του Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, διέταξε την εφαρμογή μέτρων παραμονής στα σπίτια (shelter-in-place), καλώντας τους κατοίκους να μην κυκλοφορούν μέχρι την άρση της εντολής. Δρόμοι που συνήθως σφύζουν από ζωή τα Σαββατοκύριακα έμειναν άδειοι, δημιουργώντας μια απόκοσμη ατμόσφαιρα.

Αρχικά, το πανεπιστήμιο ενημέρωσε λανθασμένα ότι ένας ύποπτος είχε συλληφθεί, ωστόσο αργότερα διευκρινίστηκε ότι το άτομο που είχε προσαχθεί δεν σχετιζόταν με την επίθεση. Σχεδόν πέντε ώρες μετά τους πυροβολισμούς, αστυνομικοί με πλήρη εξάρτυση συνόδευσαν φοιτητές έξω από κτήρια που είχαν εκκενωθεί, οδηγώντας τους σε αθλητικό κέντρο για ασφάλεια.

Φοιτητές περιέγραψαν σκηνές τρόμου. Η Έμμα Φεράρο, φοιτήτρια Χημικής Μηχανικής, βρισκόταν στο λόμπι του κτηρίου όταν άκουσε δυνατούς κρότους. «Όταν κατάλαβα ότι ήταν πυροβολισμοί, έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα», είπε. Άλλοι κρύφτηκαν κάτω από γραφεία, έσβησαν τα φώτα σε εργαστήρια ή βρήκαν καταφύγιο σε καταστήματα της περιοχής, περιμένοντας για ώρες νεότερες οδηγίες.

Ο κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, Νταν ΜακΚί, χαρακτήρισε το περιστατικό «αδιανόητο» και διαβεβαίωσε ότι όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του δράστη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στα θύματα.

Το τραγικό συμβάν αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ, ακόμη και σε πολιτείες όπως το Ρόουντ Άιλαντ, που διαθέτουν από τα αυστηρότερα νομικά πλαίσια. Για την κοινότητα του Μπράουν, ενός πανεπιστημίου με σχεδόν 11.000 φοιτητές και ιστορία άνω των δύο αιώνων, η ημέρα αυτή θα μείνει χαραγμένη ως μία από τις πιο σκοτεινές.

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