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Αυστραλία: Μακελειό με αναφορές για νεκρούς σε εβραϊκό φεστιβάλ – Δύο συλλήψεις
Ειδήσεις
12:06 - 14 Δεκ 2025

Αυστραλία: Μακελειό με αναφορές για νεκρούς σε εβραϊκό φεστιβάλ – Δύο συλλήψεις

Reporter.gr Newsroom
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Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ένα άτομο που θεωρείται ο δράστης, έπειτα από μαζικούς πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια εβραϊκού φεστιβάλ για την έναρξη της Χανουκά. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην Αυστραλία και έντονη ανησυχία για ενδεχόμενο στοχευμένο αντισημιτικό χτύπημα.

Σύμφωνα με τον Guardian, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε ότι συνολικά εννέα πολίτες και ένα άτομο που φέρεται να ήταν ένοπλος σκοτώθηκαν κατά το επεισόδιο, ενώ τουλάχιστον 18 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής με τραύματα από πυροβολισμούς. Αρκετοί ακόμη έλαβαν πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα), όταν η αστυνομία έκανε λόγο για «εξελισσόμενο συμβάν» και κάλεσε το κοινό να αποφύγει την περιοχή και να αναζητήσει καταφύγιο. Περίπου 40 λεπτά αργότερα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δύο άτομα είχαν τεθεί υπό κράτηση, ενώ στις 8.30 μ.μ. επιβεβαίωσαν πως «δεν υπάρχουν πλέον ενεργοί δράστες».

Στην παραλία βρισκόταν σε εξέλιξη ετήσιο εβραϊκό φεστιβάλ για τη Χανουκά, στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλές οικογένειες με παιδιά. Ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αυστραλιανής Εβραϊκής Κοινότητας (ECAJ), Άλεξ Ρίβτσιν, δήλωσε ότι όλα δείχνουν πως η επίθεση ήταν «σκόπιμη και στοχευμένη».

«Ήταν ένα οικογενειακό γεγονός. Άκουσαν δεκάδες ήχους σαν εκρήξεις και ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος, πηδώντας τα κιγκλιδώματα και αρπάζοντας τα παιδιά του. Επικράτησε χάος», δήλωσε ο Ρίβτσιν, προσθέτοντας ότι στέλεχος του ECAJ τραυματίστηκε κατά την επίθεση.

Βίντεο που περιήλθε στην κατοχή των αυστραλιανών μέσων δείχνει δύο άνδρες ντυμένους στα μαύρα να διασχίζουν γέφυρα στην παραλία και να πυροβολούν, με τουλάχιστον δώδεκα πυροβολισμούς να ακούγονται καθαρά, ενώ παρευρισκόμενοι ουρλιάζουν και τρέχουν να σωθούν.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφερε ότι κινητοποιήθηκαν 25 μονάδες, μεταξύ των οποίων ελικόπτερα και κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας. Τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία St Vincent’s, Royal Prince Alfred και St George.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζι, χαρακτήρισε τις σκηνές «σοκαριστικές και βαθιά οδυνηρές», δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ομοσπονδιακές και πολιτειακές αρχές. Αντίστοιχα, ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, έκανε λόγο για «βαθιά ανησυχητικές εικόνες» και κάλεσε το κοινό να ακολουθεί τις οδηγίες των αρχών.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου του κινήτρου μίσους, ενώ η χώρα παρακολουθεί συγκλονισμένη μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις των τελευταίων ετών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dexs2f7lyrah?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 14/12/2025 - 12:53
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