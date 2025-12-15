Μετρό: Παράταση εργασιών στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν 21.40

Παρατείνονται οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα της Γραμμής 2 του μετρό «Δάφνη – Νέος Κόσμος» για δύο ημέρες ακόμη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ.

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνεται στησχετική ανακοίνωση:

«Σας ενημερώνουμε, πως οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα της Γραμμής 2 «Δάφνη – Νέος Κόσμος» θα παραταθούν για 2 ημέρες, τη Δευτέρα 15/12 και την Τρίτη 16/12. Τις ημέρες αυτές οι σταθμοί ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΔΑΦΝΗ θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό "Ανθούπολη – Ελληνικό" τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα "Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος" και "Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ".

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:

από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,

από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44,

από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51,

από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,

από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,

από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και

από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48.

Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, από την προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 "Φιξ – Αγ. Δημήτριος" που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Αγ. Ιωάννη και Δάφνη. Η Αφετηρία και το Τέρμα της βρίσκεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό "Συγγρού Φιξ" και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.»