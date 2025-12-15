Μετρό: Παράταση εργασιών στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν 21.40

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ.
Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνεται στησχετική ανακοίνωση:
«Σας ενημερώνουμε, πως οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα της Γραμμής 2 «Δάφνη – Νέος Κόσμος» θα παραταθούν για 2 ημέρες, τη Δευτέρα 15/12 και την Τρίτη 16/12. Τις ημέρες αυτές οι σταθμοί ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΔΑΦΝΗ θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.
Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό "Ανθούπολη – Ελληνικό" τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα "Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος" και "Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ".
Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:
- από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,
- από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44,
- από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51,
- από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,
- από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,
- από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και
- από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48.
Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, από την προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 "Φιξ – Αγ. Δημήτριος" που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Αγ. Ιωάννη και Δάφνη. Η Αφετηρία και το Τέρμα της βρίσκεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό "Συγγρού Φιξ" και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.»