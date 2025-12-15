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Μαρόκο: Τουλάχιστον 37 νεκροί από τις σαρωτικές πλημμύρες στην επαρχία Σάφι
Ειδήσεις
12:28 - 15 Δεκ 2025

Μαρόκο: Τουλάχιστον 37 νεκροί από τις σαρωτικές πλημμύρες στην επαρχία Σάφι

Reporter.gr Newsroom
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Στους 37 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τις ξαφνικές πλημμύρες που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις την Κυριακή (14/12) στην επαρχία Σάφι του Μαρόκου, σύμφωνα με σημερινή (15/12) ανακοίνωση του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού 2M TV.

Όπως μεταδόθηκε, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, δεκατέσσερα άτομα χρειάστηκε να λάβουν ιατρική περίθαλψη μετά τα σφοδρά πλημμυρικά φαινόμενα. Όσον αφορά, δε, τα θύματα, οι Αρχές αναφέρουν ότι πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί στη χώρα την τελευταία δεκαετία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

{https://x.com/ReutersAfrica/status/2000501115369009356}

Εντυπωσιακό είναι, δε, ότι τα σαρωτικά αυτά πλημμυρικά φαινόμενα προέκυψαν μετά από έντονες βροχοπτώσεις διάρκειας μόλις μίας ώρας. Όπως αναφέρει το 2M TV, μία και μόνο ώρα καταρρακτώδους βροχής ήταν αρκετή για να πλημμυρίσουν κατοικίες και εμπορικά καταστήματα στην παλιά πόλη της Σάφι, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και η κυκλοφορία διακόπηκε σε πολλούς δρόμους των γύρω περιοχών.

{https://x.com/FELNewsTR/status/2000499618262446081}

Σημειώνεται πως η πόλη Σάφι βρίσκεται στις ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού, περίπου 330 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Ραμπάτ.

Το Μαρόκο βρίσκεται αντιμέτωπο με έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχοπτώσεις αλλά και χιονοπτώσεις στην οροσειρά του Άτλαντα, μετά από επτά χρόνια παρατεταμένης ξηρασίας που είχαν οδηγήσει στη σημαντική μείωση των αποθεμάτων νερού σε βασικούς ταμιευτήρες της χώρας.

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