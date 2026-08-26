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Νεπάλ: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από σαρωτικές πλημμύρες στα Ιμαλάια
Ειδήσεις
12:45 - 26 Αυγ 2026

Νεπάλ: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από σαρωτικές πλημμύρες στα Ιμαλάια

Reporter.gr Newsroom
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Το Νεπάλ έστειλε ελικόπτερα για επιχειρήσεις διάσωσης την Τετάρτη (26/8), μετά τις καταστροφικές αιφνίδιες πλημμύρες που παρέσυραν χωριά στη χώρα των Ιμαλαΐων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι και να υποστούν ζημιές δρόμοι, γέφυρες και έργα ηλεκτροπαραγωγής σε περιοχές κοντά στο Θιβέτ, σύμφωνα με τις Αρχές.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, το Θιβέτ έκανε λόγο για «πολλά θύματα», ενώ υπάρχουν και αγνοούμενοι στη γειτονική κομητεία Γκιρόνγκ, μετά την κατολίσθηση που έπληξε συνοριακό πέρασμα μεταξύ Κίνας και Νεπάλ, μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters, τα νερά ήταν τόσο ορμητικά και η στάθμη τους τόσο υψηλή, ώστε τα ελικόπτερα δεν μπορούσαν να προσγειωθούν στις πληγείσες περιοχές, δήλωσαν αξιωματούχοι, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων.

«Ενδέχεται να υπάρξουν πολλά θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές», δήλωσε στο Reuters ο διοικητής της περιοχής, Ναρέντρα Παριγιάρ. «Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα».

Ο Παριγιάρ κάλεσε τους κατοίκους που ζουν στις όχθες του ποταμού Μπότε Κόσι στην περιοχή να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία, επικαλούμενος αναφορές ότι γειτονικά χωριά και εγκαταστάσεις έργων υποδομής παρασύρθηκαν από τα νερά.

«Όλα συνέβησαν ξαφνικά», ανέφερε το διαδικτυακό μέσο Onlinekhabar, επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα από την περιοχή. «Ακούσαμε έναν δυνατό ήχο, σαν να εξερράγη ηφαίστειο. Οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν και να τρέχουν μακριά».

Ωστόσο, τα ελικόπτερα διάσωσης του Νεπάλ δεν θα μπορούν να προσγειωθούν στις πληγείσες περιοχές έως ότου υποχωρήσουν τα νερά, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, Ράτζα Ραμ Μπασνέτ.

Να σημειωθεί ότι τα αίτια της πλημμύρας δεν είχαν γίνει άμεσα γνωστά. Ωστόσο, μια φονική αιφνίδια πλημμύρα στον ίδιο ποταμό πέρυσι αποδόθηκε τελικά στην αποστράγγιση μιας παγετωνικής λίμνης.

Η Κίνα αναφέρει ότι επηρεάστηκε το λιμάνι Γκιρόνγκ

Η κατολίσθηση στην πλευρά του Νεπάλ έπληξε το κινεζικό λιμάνι Γκιρόνγκ, μετέδωσε το Xinhua, προσθέτοντας ότι διακόπηκαν δρόμοι, επικοινωνίες και η ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σιγκάτσε, κοντά στα σύνορα με το Νεπάλ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ζήτησε να καταβληθούν «όλες οι δυνατές προσπάθειες» για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, καθώς και να ενισχυθούν τα συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης, προκειμένου να αποτραπούν δευτερογενείς καταστροφές.

Το υπουργείο Ενέργειας του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι επηρεάστηκε η ηλεκτροπαραγωγική δυναμικότητα 430 MW, κυρίως από υδροηλεκτρικά έργα. Σύμφωνα με υπολογισμό του Reuters, η ισχύς αυτή αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 12% της συνολικής εθνικής υδροηλεκτρικής δυναμικότητας των 3,2 GW.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλεντρά Σαχ, δήλωσε ότι αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας.

«Έχουν δοθεί οδηγίες... ώστε οι άνθρωποι που ζουν στις χαμηλότερες περιοχές να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα σημεία», δήλωσε. «Συνιστάται στους κατοίκους που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παραμείνουν σε επιφυλακή».

Να σημειωθεί ότι ο ποταμός Μπότε Κόσι πηγάζει από το Θιβέτ και εκβάλλει στον ποταμό Τρισούλι του Νεπάλ, ο οποίος στη συνέχεια εισέρχεται στην Ινδία, όπου ονομάζεται Γκαντάκ.

Οι πλημμύρες στον Μπότε Κόσι πέρυσι είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, ενώ 24 ακόμη αγνοούνταν. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν μια «Γέφυρα Φιλίας» που συνέδεε το Νεπάλ με την Κίνα, διακόπτοντας για μήνες το εμπόριο και τις μεταφορές.

Η περυσινή πλημμύρα προκλήθηκε από την αποστράγγιση μιας παγετωνικής λίμνης στην επιφάνεια του παγετώνα στο Θιβέτ, σύμφωνα με περιφερειακό φορέα παρακολούθησης της κλιματικής δραστηριότητας.

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