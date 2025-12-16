Μικρή βελτίωση στο κλίμα της γερμανικής κατοικίας, αλλά χωρίς σημάδια ανάκαμψης

Το κλίμα στον τομέα της οικιστικής κατασκευής στη Γερμανία βελτιώθηκε ελαφρώς τον Νοέμβριο, με τον Δείκτη Επιχειρηματικού Κλίματος του ifo να ανεβαίνει από τις -22,8 στις -21,0 μονάδες. Παρότι οι εταιρείες αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάστασή τους ως καλύτερη, οι προσδοκίες τους για τους επόμενους μήνες παραμένουν υποτονικές.

«Οι εταιρείες οικιστικών κατασκευών είναι αυτή τη στιγμή λιγότερο απαισιόδοξες», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών του ifo. «Ωστόσο, οι προοπτικές τους για το μέλλον παραμένουν αδύναμες».

Οι εταιρείες συνεχίζουν να πλήττονται από έλλειψη παραγγελιών. Το ποσοστό των επιχειρήσεων με ανεπαρκές ανεκτέλεστο έργο αυξήθηκε αισθητά, από 44,4% σε 47,0%. Παράλληλα, ακόμη και ήδη προγραμματισμένα έργα εγκαταλείπονται συχνότερα: το ποσοστό των κατασκευαστικών εταιρειών που αναφέρουν ακυρώσεις έργων ανέβηκε από 8,0% σε 11,0%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024.

«Πολλά κατασκευαστικά έργα αναβάλλονται ή ακυρώνονται πλήρως», ανέφερε ο Wohlrabe. «Αυτό δείχνει πόσο ασταθής παραμένει η κατάσταση στην οικιστική κατασκευή – δεν διαφαίνεται ακόμη πραγματική ανάκαμψη».