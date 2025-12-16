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Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της γραμμής 3 του Μετρό – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
Ειδήσεις
10:42 - 16 Δεκ 2025

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της γραμμής 3 του Μετρό – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Reporter.gr Newsroom
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Ταλαιπρωσία για εκατοντάδες επιβάτες, το πρωί της Τρίτης (16/12), στο Μετρό της Αθήνας λόγω τεχνικού προβλήματος με τον σηματοδότη. 

Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε μετά από σχεδόν 2 ώρες, λίγο πριν τις 10, με τη ΣΤΑΣΥ να ενημερώνει πως «τα αίτια θα διερευνηθούν». Αναλυτικότερα:

«Σας ενημερώνουμε, πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό. Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο.

Η διακοπή λειτουργίας σε τμήμα της Γραμμής οφείλεται σε πρόβλημα στην τροφοδοσία του συστήματος σηματοδότησης, τα αίτια του οποίου θα διερευνηθούν από τη ΣΤΑ.ΣΥ.

Ζητάμε συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε».

Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξαγόταν προσωρινά στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο – Εθνική ‘Αμυνα λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση.

Εκτός λειτουργίας, όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, είναι το τμήμα Χολαργός- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο και πιο συγκεκριμένα οι 9 εξής σταθμοί:

- Χολαργός

- Νομισματοκοπείο

- Αγία Παρασκευή

- Χαλάνδρι

- Δουκίσσης Πλακεντίας

- Παλλήνη

- Παιανία

- Κορωπί και

- Αεροδρόμιο

Άγνωστο παραμένει αυτή τη στιγμή το διάστημα αποκατάστασης της βλάβης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dezgbstzygf5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 16/12/2025 - 10:42
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