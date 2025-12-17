Σύνοδος κορυφής για χορήγηση δανείου στην Ουκρανία - Στις Βρυξέλλες αύριο ο Ζελένσκι

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ηγέτες της ΕΕ προσπαθούν εδώ και εβδομάδες να οριστικοποιήσουν το δάνειο, γνωρίζοντας ότι η Ουκρανία «ξεμένει» με ταχύ ρυθμό από οικονομικούς πόρους.
Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή έχει συναντήσει έντονες αντιδράσεις από το Βέλγιο, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.
Η χώρα ζητά εγγυήσεις για την αποφυγή ενδεχόμενων χρηματοοικονομικών ευθυνών, σε περίπτωση που η Μόσχα προχωρήσει σε αντίποινα ή καταφέρει αιφνιδιαστικά να ανακτήσει τα περιουσιακά στοιχεία μέσω δικαστικών αποφάσεων.