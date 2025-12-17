Σύνοδος κορυφής για χορήγηση δανείου στην Ουκρανία - Στις Βρυξέλλες αύριο ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει την Πέμπτη (17/12) στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει στήριξη για τη χορήγηση δανείου που θα έχει ως εγγύηση ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ηγέτες της ΕΕ προσπαθούν εδώ και εβδομάδες να οριστικοποιήσουν το δάνειο, γνωρίζοντας ότι η Ουκρανία «ξεμένει» με ταχύ ρυθμό από οικονομικούς πόρους.

Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή έχει συναντήσει έντονες αντιδράσεις από το Βέλγιο, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.

Η χώρα ζητά εγγυήσεις για την αποφυγή ενδεχόμενων χρηματοοικονομικών ευθυνών, σε περίπτωση που η Μόσχα προχωρήσει σε αντίποινα ή καταφέρει αιφνιδιαστικά να ανακτήσει τα περιουσιακά στοιχεία μέσω δικαστικών αποφάσεων.