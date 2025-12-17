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Μαρινάκης για Παππά: Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει
Πολιτική
17:57 - 17 Δεκ 2025

Μαρινάκης για Παππά: Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει

Reporter.gr Newsroom
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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πάυλος Μαρινάκης, σχολίασε το απόγευμα της Τετάρτης (17/12) μέσω ανακοίνωσής του τη διαγραφή του ευρωβουλετή Νίκου Παππά ύστερα από επίθεση σε δημοσιογράφο, κατηγορώντας το ΣΥΡΙΖΑ για υποκρισία. 

Πιο συγκεκριμένα, στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία. Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης. Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει. Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα. Oπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές», καταλήγει ο κ. Μαρινάκης.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/12/2025 - 18:03
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