Τρεις παύσεις και μία μείωση: Η Ευρώπη αποφασίζει για τα επιτόκια

Οι επενδυτές προετοιμάζονται για τις τελευταίες αποφάσεις επιτοκίων του 2025, καθώς τέσσερις κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης θα ανακοινώσουν την Πέμπτη τις νομισματικές τους πολιτικές και τις μακροοικονομικές τους προοπτικές.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Αγγλίας, η Riksbank και η Norges Bank συνεδριάζουν όλες, αλλά μόνο μία από αυτές αναμένεται να αλλάξει τα επιτόκιά της.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Πρώτα και κύρια, η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, καθώς τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία δεν δείχνουν την ανάγκη για προσαρμογή.

Ωστόσο, οι επενδυτές θα δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε τυχόν σχόλια σχετικά με τις φαινομενικά αυξανόμενες εντάσεις στο εσωτερικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με ορισμένα μέλη, όπως η Isabel Schnabel, να υποστηρίζουν ανοιχτά την άποψη της αγοράς ότι η επόμενη κίνηση στα επιτόκια θα είναι αύξηση, ενώ άλλοι θεωρούν ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για μείωση.

Ο Christian Kopf, επικεφαλής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ομολόγων στον γερμανικό διαχειριστή κεφαλαίων Union Investment, δήλωσε στο CNBC: «Δεν αναμένω αλλαγή επιτοκίων στην Ευρωζώνη στο άμεσο μέλλον. Αν υπάρξει αλλαγή το 2026, το πιθανότερο είναι να δούμε αύξηση επιτοκίων προς το τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027».

Η ΕΚΤ αναμένεται να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης, κατά τη δημοσίευση του νέου γύρου προβλέψεων του προσωπικού της, δηλαδή των εσωτερικών οικονομικών της εκτιμήσεων.

Norges Bank

Η κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας αναμένεται ευρέως να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο 4%, με τους οικονομολόγους να εκτιμούν ότι η επόμενη μείωση επιτοκίων ενδέχεται να μην έρθει πριν από το καλοκαίρι του 2026.

Ο Morten Lund, επικεφαλής οικονομολόγος Σκανδιναβίας στην JPMorgan, σχολίασε ότι η καθοδήγηση της τράπεζας «θα πρέπει να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στις αυξανόμενες προσδοκίες της αγοράς» ότι θα υπάρξει μείωση επιτοκίων τον Μάρτιο, κάτι που —όπως είπε— αυτή τη στιγμή θεωρείται «κορώνα-γράμματα».

Αντίθετα, η JPMorgan αναμένει η επόμενη μείωση επιτοκίων να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο, αν και η Norges Bank είναι απίθανο να είναι σαφής ως προς τον χρονισμό μιας τέτοιας κίνησης.

Riksbank

Η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 1,75%.

Σύμφωνα με τη Franziska Fischer της UBS Investment Bank, δεν αναμένεται καμία αλλαγή ούτε στα επόμενα τρίμηνα, καθώς ο κύκλος χαλάρωσης της Riksbank έχει ολοκληρωθεί.

«Η Riksbank μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, αλλά το διατήρησε αμετάβλητο τον Νοέμβριο, ενώ έστειλε το μήνυμα ότι το επιτόκιο πολιτικής θα παραμείνει πιθανότατα αμετάβλητο “για κάποιο χρονικό διάστημα”», δήλωσε η Fischer.

Οι εξελίξεις από τον Νοέμβριο και μετά δεν δικαιολογούν αλλαγή στις προοπτικές των επιτοκίων, σύμφωνα με την UBS, πρόσθεσε.

Τράπεζα της Αγγλίας

Τέλος, η Τράπεζα της Αγγλίας είναι η μόνη κεντρική τράπεζα που αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια την Πέμπτη, με μια μικρή πλειοψηφία της εννεαμελούς Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (MPC) να αναμένεται να ψηφίσει υπέρ μιας μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης, φέρνοντας το βασικό επιτόκιο στο 3,75%.

Οι προσδοκίες για μείωση ενισχύθηκαν μετά τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία έδειξαν απότομη πτώση στο 3,2% τον Νοέμβριο, καθώς και μετά τα πρόσφατα απογοητευτικά οικονομικά δεδομένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που κυμαίνονται από υποτονικά στοιχεία ανάπτυξης έως αύξηση της ανεργίας.

Παρότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της τράπεζας, η καθοδική του πορεία δίνει στην Τράπεζα της Αγγλίας περιθώριο ελιγμών για τη μείωση των επιτοκίων, με στόχο την τόνωση της οικονομίας, της κατανάλωσης και του δανεισμού.

Ο Φθινοπωρινός Προϋπολογισμός της κυβέρνησης τον περασμένο μήνα θεωρήθηκε επίσης αποπληθωριστικός, καθώς περιλάμβανε μέτρα για τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας και το πάγωμα του φόρου στα καύσιμα και των ναύλων των τρένων.