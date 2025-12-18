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Βρυξέλλες σε κατάσταση πολιορκίας: Ευρωπαίοι αγρότες συγκρούονται με την αστυνομία έξω από το Ευρωκοινοβούλιο
Ειδήσεις
16:00 - 18 Δεκ 2025

Βρυξέλλες σε κατάσταση πολιορκίας: Ευρωπαίοι αγρότες συγκρούονται με την αστυνομία έξω από το Ευρωκοινοβούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Σκηνικό πρωτοφανούς έντασης επικρατεί την Πέμπτη 18/12 στο κέντρο των Βρυξελλών, όπου χιλιάδες αγρότες από κάθε γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετέτρεψαν τους δρόμους γύρω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πεδίο μάχης, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η Σύνοδος Κορυφής των «27».

Η κινητοποίηση, που οργανώθηκε από περίπου 40 αγροτικές οργανώσεις και συγκέντρωσε πάνω από 7.000 διαδηλωτές, συνοδεύτηκε από εκτεταμένα επεισόδια, φωτιές, καπνούς και συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα και ρίψεις νερού.

Εκατοντάδες τρακτέρ κατέκλυσαν τη βελγική πρωτεύουσα, αποκλείοντας βασικές οδικές αρτηρίες και παρατάσσοντας βαριά αγροτικά οχήματα περιμετρικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε αντικείμενα, πατίνια, δέντρα και κάδους απορριμμάτων, ενώ καμένα υλικά και αποκαΐδια κάλυπταν την περιοχή.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι το χριστουγεννιάτικο δέντρο που βρισκόταν έξω από το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου παραδόθηκε στις φλόγες, εν μέσω συγκρούσεων και πυκνών καπνών.

Αιτήματα και αγωνία για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής

Οι εικόνες από τις Βρυξέλλες αποτυπώνουν με δραματικό τρόπο την ένταση και την αβεβαιότητα που επικρατούν στον αγροτικό κόσμο της Ευρώπης. Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες θα καταφέρουν να γεφυρώσουν το χάσμα πριν οι κοινωνικές αντιδράσεις λάβουν ακόμη πιο ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκεται η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), την οποία οι αγρότες ζητούν να διατηρηθεί με:

  • επαρκή και σταθερή χρηματοδότηση
  • μεγαλύτερη ομοιομορφία μεταξύ των κρατών-μελών
  • απλούστευση των κανονισμών
  • καλύτερη ασφάλεια δικαίου για τους παραγωγούς

Παράλληλα, εκφράζουν έντονη αντίθεση στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη), την οποία χαρακτηρίζουν «ιστορικό λάθος» και «άκρως επιζήμια» για τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα.

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς τα προϊόντα από τη Λατινική Αμερική παράγονται με χαμηλότερα κόστη και λιγότερους περιβαλλοντικούς και εργασιακούς περιορισμούς.

Επιπτώσεις και για τους Έλληνες παραγωγούς

Μέρος των αιτημάτων αφορά άμεσα και τους Έλληνες αγρότες, οι οποίοι ζητούν στήριξη στο αυξημένο κόστος παραγωγής, ειδικά σε καύσιμα, ενέργεια και λιπάσματα, αλλά και σαφές ευρωπαϊκό πλαίσιο που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων.

Αν και οι κινητοποιήσεις ήταν προγραμματισμένες, πολλοί αγρότες έφτασαν στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της νύχτας, αιφνιδιάζοντας τις Αρχές. Τα μέτρα ασφαλείας χαρακτηρίζονται πρωτοφανή, καθώς συμπίπτουν με τη Σύνοδο Κορυφής, στην οποία συμμετέχει και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με βασικό θέμα τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΡΤnews, η αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, όταν διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες και άλλα αντικείμενα προς τις δυνάμεις ασφαλείας.

Διχασμός στην Ευρώπη για τη Mercosur

Η εμπορική συμφωνία με τη Mercosur εξακολουθεί να διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γαλλία και Ιταλία έχουν ταχθεί ανοιχτά κατά της υπογραφής της, ζητώντας αυστηρότερες δικλίδες προστασίας για τους αγρότες τους.

Σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συναντήθηκαν με εκπροσώπους των αγροτών. Ωστόσο, η συμφωνία παραμένει «στον αέρα», με τη Φον ντερ Λάιεν να εκφράζει την ελπίδα ότι θα υπογραφεί το Σάββατο στη Βραζιλία.

«Πρόκειται για μια αγορά 700 εκατομμυρίων καταναλωτών και για χώρες που επιθυμούν το ελεύθερο εμπόριο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να λάβουμε το πράσινο φως», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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