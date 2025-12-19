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Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκλήρωση της αντίστροφης συγχώνευσης με την Holdings – Επιστροφή στο ΧΑ στις 22/12
Αναλύσεις
16:05 - 19 Δεκ 2025

Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκλήρωση της αντίστροφης συγχώνευσης με την Holdings – Επιστροφή στο ΧΑ στις 22/12

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε η αντίστροφη συγχώνευση μεταξύ της Πειραιώς Financial Holdings και της Τράπεζας Πειραιώς, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της τράπεζας να έχει οριστεί για την ερχόμενη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικότερα:

Η «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής η «Τράπεζα Πειραιώς» ή η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε συνέχεια της ανακοίνωσης της καταχώρισης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3904812 ΑΠ/19.12.2025 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») από την Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των διατάξεων τoυ άρθρoυ 16 του ελληνικού ν. 2515/1997, των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 7-21 και 140 παρ. 3 του ελληνικού ν. 4601/2019 και τον ελληνικό ν. 4548/2018 (η «Αντίστροφη Συγχώνευση»). Η Αντίστροφη Συγχώνευση εγκρίθηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Τράπεζας και της Εταιρείας στις 05.12.2025.

Από την ημερομηνία καταχώρισης της οριστικής σύμβασης αντίστροφης συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, συντελέστηκε η Αντίστροφη Συγχώνευση και επήλθαν αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της Εταιρείας, όσο και έναντι τρίτων τα εξής αποτελέσματα:

(α) Η Τράπεζα Πειραιώς υποκαταστάθηκε εκ του νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ελληνικού ν. 2515/1997 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, ως καθολική διάδοχος σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) της Εταιρείας, όπως η εν λόγω περιουσία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.03.2025 και έχει διαμορφωθεί έως την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης. Η καθολική διαδοχή καταλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων, άυλων στοιχείων, απαιτήσεων, αξιώσεων, επίδικων και μη, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ της Εταιρείας.

(β) Η Εταιρεία λύθηκε χωρίς να τεθεί υπό εκκαθάριση και έπαυσε να υπάρχει, ενώ οι μετοχές της διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών (το «X.A.»).

(γ) Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της Εταιρείας συνεχίζονται αυτοδίκαια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ελληνικού ν. 2515/1997 και της παρ. 3 του άρθρου 18 του ελληνικού ν. 4601/2019 όπως ισχύουν, και χωρίς άλλη διατύπωση από την Τράπεζα Πειραιώς.

(δ) Οι μέτοχοι της Εταιρείας κατέστησαν μέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς με βάση την ακόλουθη συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής: για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή, ονομαστική με δικαίωμα ψήφου μετοχή με ονομαστική αξία Ευρώ 0,93 εκάστη της Εταιρείας, ο μέτοχος έλαβε μία (1) νέα κοινή ονομαστική με δικαίωμα ψήφου άυλη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς με ονομαστική αξία Ευρώ 0,93 στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς, όπως αυτό διαμορφώνεται στο πλαίσιο της Αντίστροφης Συγχώνευσης, και οι μέτοχοι διατηρούν και μετά την Αντίστροφη Συγχώνευση τον ίδιο αριθμό των μετοχών που κατείχαν πριν την Αντίστροφη Συγχώνευση.

Το Χ.Α στις 19.12.2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 1.235.953.028 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, νέας ονομαστικής αξίας €0,93, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Αντίστροφης Συγχώνευσης (οι «Νέες Μετοχές»).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χ.Α. των Νέων Μετοχών, θα λάβει χώρα κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, ήτοι τη Δευτέρα, 22.12.2025. Η τιμή εκκίνησης των Νέων Μετοχών της Τράπεζας στην Κύρια Αγορά της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χ.Α. στις 22.12.2025, είναι ίση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας κατά την τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. πριν από την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης (16.12.2025) ήτοι €7,0220, σύμφωνα με την από 05.11.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς και τα άρθρα 3.1.15.6(5) και 2.1.5(2) και 2.1.4 του Κανονισμού του Χ.Α..

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