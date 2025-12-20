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Ντμίτριεφ: Στη Φλόριντα ο απεσταλμένος του Πούτιν για κρίσιμες συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους
Ειδήσεις
10:28 - 20 Δεκ 2025

Ντμίτριεφ: Στη Φλόριντα ο απεσταλμένος του Πούτιν για κρίσιμες συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους

Reporter.gr Newsroom
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Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν με Ρώσους αξιωματούχους στη Φλόριντα το Σάββατο, στο πλαίσιο των τελευταίων συνομιλιών που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να αποσπάσει μια συμφωνία τόσο από τη Μόσχα όσο και από το Κίεβο για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η συνάντηση έρχεται μετά τις συνομιλίες που είχε την Παρασκευή η αμερικανική πλευρά με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, στο πλαίσιο των τελευταίων διαβουλεύσεων για ένα ειρηνευτικό σχέδιο που έχει δημιουργήσει κάποιες ελπίδες για επίλυση της σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε όταν η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022.

Της ρωσικής αντιπροσωπείας ηγείται ο απεσταλμένος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον μεγιστάνα των ακινήτων που εξελίχθηκε σε διπλωμάτη, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, δήλωσε ότι ενδέχεται να συμμετάσχει και ο ίδιος στις συνομιλίες.

Προηγούμενες συναντήσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο γκολφ κλαμπ του Γουίτκοφ στο Χαλαντέιλ Μπιτς, κοντά στο Μαϊάμι.

Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πρόοδο στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο παραμένει ασαφές αν οι όροι αυτοί θα γίνουν αποδεκτοί από τη Μόσχα.

Ρωσική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι έχει αποκλειστεί οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ του Ντμίτριεφ και Ουκρανών διαπραγματευτών.

Ο Πούτιν δεν προσφέρει κανέναν συμβιβασμό

Εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών εξακολουθούν να προειδοποιούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σκοπεύει να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των πληροφοριών, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με δηλώσεις ορισμένων Αμερικανών αξιωματούχων ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για ειρήνη.

Ο Πούτιν δεν προσέφερε κανέναν συμβιβασμό κατά την ετήσια συνέντευξη Τύπου του στη Μόσχα, επιμένοντας ότι οι ρωσικοί όροι για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν αλλάξει από τον Ιούνιο του 2024, όταν απαίτησε η Ουκρανία να εγκαταλείψει τη φιλοδοξία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να αποσυρθεί πλήρως από τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που η Ρωσία θεωρεί δικό της έδαφος.

Το Κίεβο δηλώνει ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη τα οποία οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές ομάδες πραγματοποίησαν συνομιλίες την Παρασκευή και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις κοινές τους προσπάθειες.

«Συμφωνήσαμε με τους Αμερικανούς εταίρους μας για τα επόμενα βήματα και για τη συνέχιση της κοινής μας δουλειάς στο άμεσο μέλλον», έγραψε ο Ουμέροφ στο Telegram, προσθέτοντας ότι ενημέρωσε τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα αποτελέσματα των συνομιλιών. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Ρούμπιο δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί.

«Στο τέλος, εξαρτάται από αυτούς να καταλήξουν σε συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε την Ουκρανία να κάνει συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τη Ρωσία να κάνει συμφωνία. Πρέπει να θέλουν και οι δύο να κάνουν συμφωνία», δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Ο ρόλος που προσπαθούμε να παίξουμε είναι να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κάποιο κοινό σημείο στο οποίο μπορούν να συμφωνήσουν, και σε αυτό έχουμε επενδύσει πολύ χρόνο και ενέργεια και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Μπορεί να μην είναι εφικτό. Ελπίζω να είναι. Ελπίζω να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτόν τον μήνα, πριν από το τέλος του έτους».

Τελευταία τροποποίηση στις 20/12/2025 - 21:59
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