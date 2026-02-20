ΗΠΑ: Το αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα μετονομάζεται σε «Ντόναλντ Τραμπ»

Το διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα πρόκειται σύντομα να μετονομαστεί σε «Ντόναλντ Τραμπ», μετά την έγκριση σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία της πολιτείας, όπου βρίσκεται και η ιδιωτική κατοικία του Αμερικανού προέδρου.

Ο μεγιστάνας και νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έχει ήδη δώσει το όνομά του σε πλήθος κτιρίων, συνεχίζει να επιδιώκει να αφήσει το προσωπικό του στίγμα στη χώρα μέσω (και) μίας εκστρατείας επικοινωνίας και κατασκευών που συχνά αγγίζουν τα όρια της υπερβολής.

Το νομοσχέδιο για τη μετονομασία του διεθνούς αεροδρομίου του Παλμ Μπιτς σε «Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τραμπ» εγκρίθηκε από τα δύο νομοθετικά σώματα της Φλόριντα, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν την πλειοψηφία. Το αεροδρόμιο απέχει μόλις λίγα χιλιόμετρα από την κατοικία του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, πρώην αντίπαλος του Τραμπ, αναμένεται να επικυρώσει το νομοσχέδιο, το οποίο ωστόσο θα πρέπει επίσης να εγκριθεί από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Ήδη, υποδομές και κτίρια έχουν μετονομαστεί προς τιμήν του Τραμπ. Το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι, ενός ιστορικού χώρου τεχνών αφιερωμένου στον πρώην πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι, μετονομάστηκε τον Δεκέμβριο σε Κέντρο Τραμπ-Κένεντι.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε να πάρει το όνομά του ο διάσημος σταθμός τρένων Πεν Στέισον στη Νέα Υόρκη, καθώς και το διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να εγκρίνει την αποδέσμευση παγωμένων ομοσπονδιακών πόρων που προορίζονταν για την κατασκευή και επιδιόρθωση υποδομών στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε.

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι εξετάζει την έκδοση αναμνηστικού νομίσματος που θα φέρει το πορτρέτο του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει να εμφανίζεται το πρόσωπο ενός εν ενεργεία ή εν ζωή προέδρου στα νομίσματα.