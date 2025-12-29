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Τραμπ: Είμαστε κοντά στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας – Ζελένσκι: Κλειδί οι εγγυήσεις ασφαλείας
Ειδήσεις
00:18 - 29 Δεκ 2025

Τραμπ: Είμαστε κοντά στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας – Ζελένσκι: Κλειδί οι εγγυήσεις ασφαλείας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, στο πλαίσιο ενός νέου κύκλου σημαντικών συνομιλιών που αποσκοπούν στην προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος σχετικά με το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου, αναφέροντας ότι «οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη βρίσκονται πλέον στην τελική φάση».

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι η συνάντηση εστιάζει στα επόμενα βήματα του σχεδίου των 20 σημείων, επισημαίνοντας πως θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων.

Τραμπ: Σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος, ενώ χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο «εξαιρετική». «Δεν ξέρω ακριβώς το ποσοστό, αλλά καλύψαμε, όπως θα έλεγαν ορισμένοι, το 95%».

«Πιστεύω ότι τα πάμε πολύ καλά. Μπορεί να είμαστε πολύ κοντά ή να υπάρχουν ένα ή δύο πολύ δύσκολα ζητήματα, πολύ σκληρά ζητήματα. Αλλά πιστεύω ότι τα πάμε πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα κάναμε μεγάλη πρόοδο, αλλά στην πραγματικότητα την κάναμε τον τελευταίο μήνα. Δεν είναι μια συμφωνία που γίνεται σε μια μέρα. Υπάρχουν πολύ περίπλοκα ζητήματα», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανέφερε ότι προσφέρθηκε να μιλήσει στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας. «Νομίζω ότι πιθανώς θα βοηθούσε, αλλά δεν το γνωρίζω αυτό», σχολίασε χαρακτηριστικά, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος παρενέβη λέγοντας ότι είναι «ευπρόσδεκτος».

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήταν πραγματικά απαραίτητο, αλλά αν αυτό βοηθούσε να σωθούν 25.000 ζωές το μήνα ή ό,τι άλλο μπορεί να είναι, σίγουρα θα ήμουν πρόθυμος να το κάνω», απάντησε ο Τραμπ.

Ζελένσκι: Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένκσι ευχαρίστησε για ακόμη μια φορά τον Τραμπ «για την υπέροχη συνάντηση σε αυτό το καταπληκτικό μέρος». Ανέφερε ότι συζήτησαν σήμερα «όλες τις πτυχές του πλαισίου ειρήνης» και ότι το σχέδιο των 20 σημείων ειρήνης έχει «συμφωνηθεί κατά 90%».

«Συμφωνήσαμε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι ένα βασικό ορόσημο για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται σε όλες τις πτυχές», πρόσθεσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν επικοινωνία με τους ηγέτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ολοκλήρωση των μεταξύ τους διμερών συνομιλιών, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι πρόκειται να προχωρήσει σε κοινές δηλώσεις με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Τραμπ: Ο Πούτιν δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για ειρήνη

Πριν από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον οποίο συνομίλησε πριν τη συνάντησή με τον Ζελένσκι τηλεφωνικά, «φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά το ενδεχόμενο ειρήνης», παρά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι και η Ουκρανία έχει προχωρήσει σε ιδιαίτερα δυναμικές ενέργειες, διευκρινίζοντας ότι δεν το αναφέρει με αρνητική διάθεση.

Όπως είπε, οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές είναι πολλές και εκτίμησε ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Τόνισε επίσης πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια λύση που θα είναι επωφελής για την Ουκρανία και γενικότερα για όλους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι θα υπάρξουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, με ενεργό ρόλο των ευρωπαϊκών χωρών, τις οποίες χαρακτήρισε ιδιαίτερα συνεργάσιμες και θετικές απέναντι στη διαδικασία επίτευξης συμφωνίας.

Τέλος, σημείωσε ότι δεν έχει θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς προτεραιότητά του είναι ο τερματισμός του πολέμου, ενώ ανέφερε ότι μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη για την Ουκρανία.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/12/2025 - 00:39
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