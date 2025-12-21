Κρεμλίνο: Δεν προετοιμάζεται τριμερής συνάντηση – Οι πιθανότητες ειρήνης δεν βελτιώνονται

Το Κρεμλίνο – διαψεύδοντας τον Ουκρανό πρόεδρο – ανακοίνωσε σήμερα (21/12) ότι «δεν προετοιμάζεται» καμία συνάντηση μεταξύ των Αμερικανών, Ουκρανών και Ρώσων απεσταλμένων, ενώ ξεχωριστές συνομιλίες συνεχίζουν να διεξάγονται στο Μαϊάμι των ΗΠΑ για την εξεύρεση μιας συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

«Προς το παρόν κανείς δεν έχει μιλήσει σοβαρά γι' αυτήν την πρωτοβουλία, και αυτή δεν προετοιμάζεται, εξ όσων γνωρίζω», σημείωσε ο διπλωματικός σύμβουλος της ρωσικής προεδρίας, Γιούρι Ουσάκοφ, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο ίδιος σημείωσε, επίσης, ότι είναι βέβαιος πως οι πιθανότητες ειρήνευσης στην Ουκρανία δεν βελτιώθηκαν από τις αλλαγές στις αμερικανικές προτάσεις που έκαναν οι Ευρωπαίοι και το Κίεβο.

«Είμαι βέβαιος ότι οι προτάσεις που έχουν κάνει ή προσπαθούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί σίγουρα δεν βελτιώνουν το κείμενο και δεν βελτιώνουν την πιθανότητα επίτευξης μακροπρόθεσμης ειρήνης», σημείωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Σημειώνεται πως Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν με Ρώσους αξιωματούχους χθες, Σάββατο (20/12), στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα.

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, ότι οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές και ότι θα συνεχιστούν σήμερα.