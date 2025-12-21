Αίγυπτος: Κατηγορηματικό «όχι» στον εκτοπισμό Παλαιστινίων – Έκκληση για άμεση ανοικοδόμηση της Γάζας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, επανέλαβε με σαφήνεια τη σταθερή και αμετακίνητη στάση του Καΐρου απέναντι σε κάθε ενέργεια που θα οδηγούσε στη βίαιη απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι είναι επιτακτικό να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες ανοικοδόμησης της εμπόλεμης Λωρίδας της Γάζας.

Κατά την ομιλία του στην έναρξη της δεύτερης υπουργικής συνόδου του Ρωσοαφρικανικού Φόρουμ Συνεργασίας, που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο, ο Αμπντελάτι ανέφερε ότι η Αίγυπτος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της εκεχειρίας στη Γάζα.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, επισήμανε την ανάγκη να δρομολογηθούν χωρίς καθυστέρηση οι προσπάθειες ανασυγκρότησης, καθώς και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον «αδελφό παλαιστινιακό λαό».

Παράλληλα, ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ επανέλαβε την έντονη αντίθεση της χώρας του σε κάθε απόπειρα επιβολής μονομερών λύσεων, αλλοίωσης της δημογραφικής ή γεωγραφικής φυσιογνωμίας των παλαιστινιακών εδαφών ή εξαναγκαστικού εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τις πατρογονικές τους εστίες.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ δεν έχει προχωρήσει ακόμη στο άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα, ωστόσο έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να το επαναλειτουργήσει αποκλειστικά ως σημείο εξόδου για Παλαιστίνιους που εγκαταλείπουν τη Γάζα, χωρίς δυνατότητα επιστροφής ή εισόδου στον παλαιστινιακό θύλακα.