ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αίγυπτος: Κατηγορηματικό «όχι» στον εκτοπισμό Παλαιστινίων – Έκκληση για άμεση ανοικοδόμηση της Γάζας
Ειδήσεις
21:58 - 21 Δεκ 2025

Αίγυπτος: Κατηγορηματικό «όχι» στον εκτοπισμό Παλαιστινίων – Έκκληση για άμεση ανοικοδόμηση της Γάζας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, επανέλαβε με σαφήνεια τη σταθερή και αμετακίνητη στάση του Καΐρου απέναντι σε κάθε ενέργεια που θα οδηγούσε στη βίαιη απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι είναι επιτακτικό να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες ανοικοδόμησης της εμπόλεμης Λωρίδας της Γάζας.

Κατά την ομιλία του στην έναρξη της δεύτερης υπουργικής συνόδου του Ρωσοαφρικανικού Φόρουμ Συνεργασίας, που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο, ο Αμπντελάτι ανέφερε ότι η Αίγυπτος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της εκεχειρίας στη Γάζα.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, επισήμανε την ανάγκη να δρομολογηθούν χωρίς καθυστέρηση οι προσπάθειες ανασυγκρότησης, καθώς και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον «αδελφό παλαιστινιακό λαό».

Παράλληλα, ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ επανέλαβε την έντονη αντίθεση της χώρας του σε κάθε απόπειρα επιβολής μονομερών λύσεων, αλλοίωσης της δημογραφικής ή γεωγραφικής φυσιογνωμίας των παλαιστινιακών εδαφών ή εξαναγκαστικού εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τις πατρογονικές τους εστίες.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ δεν έχει προχωρήσει ακόμη στο άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα, ωστόσο έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να το επαναλειτουργήσει αποκλειστικά ως σημείο εξόδου για Παλαιστίνιους που εγκαταλείπουν τη Γάζα, χωρίς δυνατότητα επιστροφής ή εισόδου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισραήλ: Νέος διαγωνισμός για φυσικό αέριο με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία
Εμπορεύματα

Ισραήλ: Νέος διαγωνισμός για φυσικό αέριο με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία

Αντίθετος ο Νετανιάχου στην πώληση F-35 στην Τουρκία – Θα διαταραχθεί η ισορροπία στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Αντίθετος ο Νετανιάχου στην πώληση F-35 στην Τουρκία – Θα διαταραχθεί η ισορροπία στη Μέση Ανατολή

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από επίθεση του Ισραήλ
Ειδήσεις

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από επίθεση του Ισραήλ

Ο Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι χριστιανικά χωριά του νοτίου Λιβάνου ζήτησαν προσάρτηση στο Ισραήλ
Ειδήσεις

Ο Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι χριστιανικά χωριά του νοτίου Λιβάνου ζήτησαν προσάρτηση στο Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
08/07/2026 - 08:20

Κτηματαγορά: Παράταση για τον ΦΠΑ στα νεόδμητα - Σενάρια για κατάργηση του φόρου υπεραξίας

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:12

Η ακτινογραφία της ναυτιλίας των Ελλήνων, που πλέον ξεπερνά τα 180 δισ. δολάρια

Πολιτική
08/07/2026 - 07:32

Ο Ανδρουλάκης καταθέτει 7 παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ