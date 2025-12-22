Επιχείρηση καταδίωξης δεξαμενόπλοιου κοντά στις ακτές Βενεζουέλας – Η ένταση στο «κόκκινο»

Η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας φαίνεται να κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς η Αμερικανική Ακτοφυλακή βρίσκεται σε «ενεργή καταδίωξη» ενός δεξαμενόπλοιου σε διεθνή ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το πλοίο θεωρείται μέρος ενός «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις.

Το δεξαμενόπλοιο, που ονομάζεται Bella 1, φέρεται να κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα για να φορτώσει πετρέλαιο, και είναι υπό αμερικανικές κυρώσεις λόγω των σχέσεών του με το Ιράν. Το πλοίο θεωρείται μέρος του παγκόσμιου «shadow fleet», που μεταφέρει πετρέλαιο από χώρες που βρίσκονται υπό κυρώσεις.

Όταν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να επιβιβαστούν στο πλοίο, αυτό συνέχισε την πορεία του, κάτι που οδήγησε σε καταδίωξη σε διεθνή ύδατα. Αυτή η επιχείρηση αποτελεί τη δεύτερη μέσα σε δύο ημέρες, αφού το Σάββατο (21/12) η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ είχε καταλάβει το δεξαμενόπλοιο Centuries κοντά στη Βενεζουέλα. Αν και το τελευταίο δεν περιλαμβανόταν στη λίστα κυρώσεων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, οι ΗΠΑ ισχυρίστηκαν ότι μετέφερε «κυρώσεις» πετρέλαιο από τη PDVSA, τη βενεζουελάνικη κρατική πετρελαϊκή εταιρεία.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, δημοσίευσε μάλιστα βίντεο από την επιχείρηση, χαρακτηρίζοντας τη δράση αυτή ως «προ-αυγή» με τη στήριξη του Πενταγώνου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη εβδομάδα, διέταξε πλήρη αποκλεισμό όλων των δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο από και προς τη Βενεζουέλα, με στόχο να κόψει τη βασική οικονομική «αρτηρία» της χώρας. Από τις αρχές Δεκεμβρίου, οι ΗΠΑ είχαν ήδη κατασχέσει το δεξαμενόπλοιο Skipper, το οποίο είχε επίσης κυρώσεις λόγω των σχέσεών του με το Ιράν.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει αντιδράσει έντονα, χαρακτηρίζοντας τις κατασχέσεις ως «κλοπή και απαγωγή». Η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι η χώρα θα προσφύγει στον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς για να καταγγείλει τη δράση των ΗΠΑ.

Η Βενεζουέλα, που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα των εξαγωγών της, αλλά η παραγωγή παραμένει σε χαμηλά επίπεδα λόγω των κυρώσεων. Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η τρέχουσα κατάσταση με το καθεστώς της Βενεζουέλας είναι «απαράδεκτη», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την κυβέρνηση του Καράκας. Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο ότι ηγείται ενός εγκληματικού καρτέλ ναρκωτικών, αν και δεν υπάρχουν δημόσια αποδεικτικά στοιχεία για τη σύνδεση των κατασχεθέντων πλοίων με ναρκωτικά.

Η όξυνση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και οι συνεχείς επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων αυξάνουν το γεωπολιτικό ρίσκο, ενώ η σύγκρουση για τις θαλάσσιες οδούς και τις κυρώσεις έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις με αβέβαιες συνέπειες.