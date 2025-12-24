Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Αναφορές για Ελληνίδα αεροσυνοδό ανάμεσα στα θύματα

Συνολικά οκτώ είναι οι νεκροί που επέβαιναν στο αεροσκάφος τύπου Falcon 50, το οποίο συνετρίβη την Τρίτη (23/12) κοντά στην Άγκυρα, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Νεκροί είναι άλλοι τέσσερις αξιωματούχοι, καθώς και τρία μέλη πληρώματος.

Στη λίστα με τα ονόματα των νεκρών που δόθηκε στη δημοσιότητα, το όνομα της αεροσυνοδού φέρεται να είναι ελληνικό, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες. Ειδικότερα, πρόκειται για την αεροσυνοδό που είναι καταγεγραμμένη στη λίστα ως Maria Pappa, και ήταν η προϊστάμενη της καμπίνας του τζετ.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 20:10 με 5 επιβάτες και η επικοινωνία με αυτό διακόπηκε στις 20:52.

Στις 20:33, το αεροσκάφος είχε αναφέρει τεχνική βλάβη και είχε εκπέμψει «SOS», ζητώντας επείγουσα προσγείωση. Το αεροπλάνο οδηγήθηκε ξανά προς το αεροδρόμιο Εσένμπογκα και άρχισαν οι απαραίτητες προετοιμασίες για την προσγείωση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της καθόδου, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ και χάθηκε η επικοινωνία.

Έπειτα από έρευνες από ομάδες του υπουργείου Εσωτερικών της Λιβύης, βρέθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Το αεροσκάφος παρουσίασε ηλεκτρική βλάβη, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους που μίλησαν στο Al Jazeera. Μάλιστα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο δολιοφθοράς.

Ειδικότερα, μετά το δυστύχημα, ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντζ δήλωσε ότι το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Σε δήλωσή του στο Al Jazeera, Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε ότι «οι αρχικές αναφορές από την έρευνα αποκλείουν οποιαδήποτε δολιοφθορά στη συντριβή του αεροπλάνου του Αρχηγού του Λιβυκού Στρατού». Η αρχική αιτία φαίνεται πως είναι τεχνική βλάβη, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η Λιβύη πάντως αναμένεται να στείλει επίσης ομάδα στην Άγκυρα για να συνεργαστεί με τις τουρκικές αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων της συντριβής.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στο Χ ότι οι αρχές βρήκαν τα συντρίμμια του αεροπλάνου κοντά στο χωριό Κεσίκκαβακ, στην περιοχή Χάιμανα της Άγκυρας.

Ο Γερλικαγιά επιβεβαίωσε και ότι το αεροσκάφος είχε ζητήσει αναγκαστική προσγείωση ενώ βρισκόταν πάνω από τη Χάιμανα προτού διακοπεί κάθε επικοινωνία.

Ποιοι επέβαιναν στη μοιραία πτήση

Στο αεροσκάφος που συνετρίβη επέβαινε πενταμελής υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη και τρία άτομα πλήρωμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα στο αεροσκάφος, εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, επέβαιναν επίσης: ο αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων αντιστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχτζούμπ.

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε εντός της ημέρας συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.