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Ρωσικά βομβαρδιστικά εκτέλεσαν «προγραμματισμένη» πτήση βόρεια της Σκανδιναβίας
Ειδήσεις
11:16 - 25 Δεκ 2025

Ρωσικά βομβαρδιστικά εκτέλεσαν «προγραμματισμένη» πτήση βόρεια της Σκανδιναβίας

Reporter.gr Newsroom
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Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν «προγραμματισμένη» πτήση πάνω από τη Θάλασσα της Νορβηγίας και τη Θάλασσα του Μπάρεντς στην Αρκτική, συνοδευόμενα από «καταδιωκτικά αεροσκάφη ξένων χωρών», σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Η Μόσχα δεν διευκρίνισε την ημερομηνία της πτήσης των βομβαρδιστικών Tu-95, σχεδιασμένων κατά την σοβιετική περίοδο και ικανών να φέρουν πυρηνικά όπλα, ούτε ποιες χώρες ανέπτυξαν τα καταδιωκτικά που τα συνόδευσαν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, τα στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων εκτέλεσαν πτήση πάνω από διεθνή ύδατα στη Θάλασσα του Μπάρεντς και τη Θάλασσα της Νορβηγίας, βόρεια της Σκανδιναβίας και βορειοδυτικά της Ρωσίας, διάρκειας περίπου επτά ωρών. Κατά τη διάρκεια μέρους της πτήσης, τα αεροσκάφη συνοδεύτηκαν από καταδιωκτικά ξένων χωρών.

Το υπουργείο υπογράμμισε ότι τέτοιες πτήσεις πραγματοποιούνται τακτικά σε διάφορες περιοχές του κόσμου και πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Σημειώνεται ότι στα μέσα Δεκεμβρίου, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους σε πτήσεις ρωσικών και κινεζικών βομβαρδιστικών γύρω από τα εδάφη τους, γεγονός που οδήγησε σε άμεση απογείωση καταδιωκτικών αεροσκαφών. Τότε, δύο Tu-95 πέταξαν πάνω από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας και στη συνέχεια σχημάτισαν πτήση με δύο κινεζικά H-6 πάνω από την Ανατολική Σινική Θάλασσα, γύρω από την επικράτεια της Ιαπωνίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/12/2025 - 11:00
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